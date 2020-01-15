Turkish Airlines Euroleague’in 19’uncu haftasında Anadolu Efes sahasında konuk ettiği AX Armani Exchange Milan’ı 88-68 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. .Bu sonucun ardından Anadolu Efes ligdeki 16’ncı galibiyetini elde ederken, Milano ise 9’uncu mağlubiyetini yaşadı.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Miguel Angel Perez (İspanya), Sasa Pukl (Slovenya), Mehdi Difallah (Fransa)
ANADOLU EFES: Larkin 23, Simon 7, Anderson 6, Singleton 16, Pleiss 8, Beaubois 8, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı 13, Buğrahan Tuncer 3, Peters 4, Tolga Geçim
AX ARMANI EXCHANGE MILAN: Sykes 7, Nedovic 3, Micov 8, Scola 9, Tarczewski 10, Della Valle 5, Biligha 2, Gudaitis 11, Roll 10, Rodriguez 3, Cinciarini, Burns
1’İNCİ PERİYOT: 16-15
İLK YARI: 42-33
3’ÜNCÜ PERİYOT: 65-49
5 FAUL: 38.53 Tarczewski (AX Armani Exchange Milan)
Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague’in 20’nci haftasında 17 Ocak Cuma günü evinde Fransız temsilcisi ASVEL’i konuk edecek.