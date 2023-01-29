Anadolu Efes – Aliağa Petkim Spor: 90-64

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İSTANBUL, (DHA)-

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu

ANADOLU EFES: Furkan Haltalı 13, M’Baye 19, Buğrahan Tuncer 3, Bryant 6, Micic 14, Erten Gazi 17, Egehan Arna 5, Dunston 3, Clyburn 3, Karahan Efeoğlu 2, Larkin 5

ALİAĞA PETKİMSPOR: Ege Arar 10, Aldridge 4, Booth 10, Prewitt 8, Chery 11, Dorukhan Engindeniz 3, Simmons 5, Murat Meriç Kuntker 7, Ömercan Engin 6

1’İNCİ PERİYOT: 17-18

DEVRE: 46-29

3’ÜNCÜ PERİYOT: 66-44

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 17’nci haftasında Anadolu Efes, evinde Aliağa Petkimspor’u 90-64 mağlup etti. Maçın en skorer ismi Anadolu Efes’te 19 sayıyla Amath M’Baye olurken, Aliağa Petkim’de ise 11 sayıyla Kenny Chery oldu. Bu sonucun ardından Anadolu Efes 12’nci galibiyetini alırken, Aliağa Petkim ise 11’inci yenilgisini aldı.

(FOTOĞRAFLI)