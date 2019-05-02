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2 Mayıs 2019
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Anadolu Efes kendi sahasında İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı 80-71 mağlup ederek seride durumu 3-2'ye getirdi ve İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde düzenlenecek olan Dörtlü Final'e katılmaya hak kazandı.
Anadolu Efes kendi sahasında İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı 80-71 mağlup ederek seride durumu 3-2'ye getirdi ve İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde düzenlenecek olan Dörtlü Final'e katılmaya hak kazandı.
Spor Gündemi ve Haberleri

Anadolu Efes, 4’lü finalde Fenerbahçe Beko’nun rakibi oldu

Editör Editör

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THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi 5’inci ve son maçında Anadolu Efes kendi sahasında İspanya temsilcisi Barcelona Lassa’yı 80-71 mağlup ederek seride durumu 3-2’ye getirdi ve İspanya’nın Vitoria-Gasteiz kentinde düzenlenecek olan Dörtlü Final’e katılmaya hak kazandı.

Anadolu Efes‘in Dörtlü Final’deki rakibi bir diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko olacak. Mücadele 17 Mayıs Cuma günü oynanacak. 

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya ev sahibi Anadolu Efes; Beaubois, Larkin, Simon, Moerman ve Dunston beşiyle başlarken, deplasman ekibi Barcelona Lassa ise Pangos, Ribas, Claver, Singleton ve Tomic beşiyle sahaya çıktı.

Karşılaşmanın ilk periyoduna Barcelona Lassa hücumda etkili bir oyunla başlarken, Anadolu Efes savunması bu periyotta İspanyol rakibini durduramadı ve periyot 28-23 deplasman ekibinin üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci periyotta savunma sertliğini arttıran Anadolu Efes, Micic’in etkili oyunu ve pota altındaki sert savunması ile öne geçmeyi başardı. Heurtel’in sayılarına rağmen skor üstünlüğünü rakibine bırakmayan İstanbul ekibi, devreyi 47-42 önde kapattı.

Üçüncü periyodun ilk bölümünde iki ekip de hücumda sayı bulmakta zorlanırken, Anadolu Efes pota altında yine rakibine geçit vermedi. Periyotta ilk 5 dakikalık bölüm 49-46 Anadolu Efes üstünlüğü ile tamamlandı. Periyodun kalan bölümünde farkı 7 sayıya kadar çıkaran Efes, Barcelona’nın yakaladığı 7-1’lik seriyi Larkin’in üç sayılık basketiyle sonlandırdı ve maçın final periyoduna 4 sayı önde girdi: 61-57.

Final periyoduna Anderson ve Moerman’dan gelen üçlüklerle başlayan Anadolu Efes maçın bitimine 8 dakika kala farkı 10 sayıya çıkarttı: 67-57. İki takım karşılıklı sayılar kaydetmeye devam ederken, son 5 dakikaya 70-61’lik skorla girildi. Barcelona Lassa farkı eritirken, son 1 dakikaya 75-71 Anadolu Efes üstünlüğü ile girildi. 30 saniye kala Moerman’ın üçlüğü ile rahatlayan Anadolu Efes, mücadeleyi 80-71’lik skorla kazandı ve Dörtlü Final’e katılmaya hak kazandı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Matej Boltauzer, Borys Ryzhyk, Mehdi Difallah

ANADOLU EFES: Larkin 18, Beaubois 11, Doğuş Balbay, Moerman 18, Pleiss 5, Micic 10, Anderson 11, Dunston 7, Simon

BARCELONA LASSA: Seraphin 4, Pangos 7, Ribas 8, Singleton 12, Hanga 9, Heurtel 12, Oriola 7, Kuric 2, Claver, Tomic 10

1’İNCİ PERİYOT: 23-28

İLK YARI: 47-42

3’ÜNCÜ PERİYOT: 61-57

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