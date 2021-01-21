‘Ana’ lakaplı suç örgütü lideri, ayrılmak isteyenlere boş evde işkence yaptırmış

Muammer Şen/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN’da, ‘Ana’ lakaplı Aslı Dudu D.’nin (45) liderliğini yaptığı suç örgütüne operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 11’i, adliyeye sevk edildi. Sorgulama boyunca susma hakkını kullanan Aslı Dudu D.’nin, uyuşturucu sattırıp, fuhuş yaptırdığı Güllü U.’yu (22) örgütten ayrılmak istemesi üzerine 2 gün boyunca boş evde aç ve susuz bırakıp, işkence yaptığı, kulağının dibinde tabancayla ateş ettirdiği ve saçlarını 3 numara kestirdiği iddia edildi. Aslı Dudu D.’nin, yine örgütten ayrılmak isteyen İsmail D.’ye de 3 gün boyunca aynı işkenceleri uyguladığı öne sürüldü.

​Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, cumartesi günü özel harekat ekipleri eşliğinde, 550 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Karaman, Konya ve Eskişehir’de eş zamanlı yapılan operasyonda 10’u kadın 41 kişi gözaltına alındı.

‘ANA’ LAKAPLI LİDER, ‘DAYI’ LAKAPLI YARDIMCI

Suç örgütünün liderliğini çevresinde ‘Ana’ lakabıyla tanınan Aslı Dudu D.’nin yaptığı, ‘Dayı’ lakabıyla tanınan kardeşi Yunus D.’nin de yardımcısı olduğu ortaya çıktı. Örgütün, uyuşturucu ticareti yaptığı ve uyuşturucu kullanmaya yer temin ettiği, küçük yaşta çocukları uyuşturucuya alıştırdığı, özellikle kızların uygunsuz görüntülerini gizli kamerayla çekerek, tehdit ve şantajla şebeke adına uyuşturucu sattırıp, fuhuş yaptırdıkları belirtildi.

Aynı zamanda kaçak silah ticareti de yaptığını iddia edilen şebekenin, çok sayıda iş yeri ve ev kurşunladığı, silahlı yaralama olaylarına karıştığı belirtildi. Adreslerde yapılan aramalarda ise 5 tabanca, 5 tüfek, 7 bıçak, 102 mermi, 23 kartuş, 450 uyuşturucu hap, 25 gram esrar, 13 gram metamfetamin, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İNTERNET SİTESİ ÇALIŞANI İLE ANLAŞIP, KENDİSİ HAKKINDA YAZI YAZDIRMIŞ

Suç örgütünün ‘Ana’ lakaplı kadın lideri Aslı Dudu D.’nin, kamuoyunda kendilerini iyi göstermek için yerel internet haber sitesinde çalışan ve operasyonda gözaltına alınan Celattin Ç. ile iş birliği yapıp, yazı yazdırdığı ortaya çıktı. Aslı Dudu D., ilk evliğini 16 yaşında yaptığını, şiddet gördüğü için boşandığını ve bir süre sonra ikinci evliğini gerçekleştirdiğini, bu evliliklerinden 2 oğlu olduğunu ve oğullarından birinin uyuşturucu kullanması üzerine verdiği mücadeleyi anlattığı yazıları yazdırdığı belirtildi.

OĞLU TUTUKLANMIŞ

Aslı Dudu D.’nin ‘uyuşturucu ticareti yapmak ‘ suçundan kaydı olan oğlu Gökhan D.’nin yaklaşık 2,5 ay önce ‘silahla adam yaralama’ suçundan tutuklandığı öğrenildi.

ÖRGÜTTEN AYRILMAK İSTEYEN KADINA İŞKENCE İDDİASI

Uyuşturucu sattırıp, fuhuş yaptırdıkları öne sürülen Güllü U.’nun, örgütten ayrılacağını söylemesi üzerine Aslı Dudu D.’nin talimatıyla 2 gün işkence için boş evde tutulduğu belirtildi. Aç ve susuz bırakılan kadının kulağının dibinde tabancayla ateş edildiği, saçlarının 3 numara kesildiği ardından tekrar uyuşturucu sattırılıp, fuhuş yaptırıldığı iddia edildi.

Aslı Dudu D.’nin yine örgüttün ayrılmak isteyen İsmail D.’ye de 3 gün boyunca aynı işkenceleri uygulattığı öne sürüldü.

FUHUŞ KARŞILIĞI UYUŞTURUCU TEMİN EDİYORLARMIŞ

Örgütün, satmak için Konya’dan uyuşturucu maddeleri aldıkları kişilere çoğu zaman para yerine örgüt içindeki kadınlarla fuhuş yaptırarak, ücretsiz temin ettikleri iddia edildi.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Cumartesi günü gözaltına alınan 41 şüpheliden 6’sı, polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden bugüne kadar adliyeye sevk edilen 20 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4 kişi de adli kontrollü serbest kaldı. Sorgulama boyunca susma hakkını kullanan Aslı Dudu D. ile birlikte 11 kişi ise bugün adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI