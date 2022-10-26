Ampute Futbol Milli Takımı’na teşekkür gecesi

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Olgucan KALKAN – Serhan TÜRK / İSTANBUL,(DHA)- Ampute Futbol Milli Takımı teknik heyeti ve oyuncuları, özel bir geceyle dünya şampiyonluğunu kutladı.

Dijital varlık alım-satım platformu Bitexen, Dünya şampiyonu olan Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı onuruna özel bir gece düzenledi. İstanbul’da bir otelde gerçekleştirilen geceye; Bitexen Yönetim Kurulu Murahas Üyesi Musa Tahsin Doğan, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen ve Ampute Futbol Milli Takım teknik heyeti ile oyuncuları katıldı.

Millilerin gelecekte daha büyük başarılar yakalayacağına inandıklarını dile getiren Bitexen Yönetim Kurulu Murahas Üyesi Musa Tahsin Doğan, “Ampute Futbol Milli Takımı’mız, bu yıl İstanbul’da düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası’nda dünya şampiyonu olarak Türkiye’nin en büyük gurur kaynağı oldu. Bu tarihi başarıya imza atan Ampute Futbol Milli Takımı’mızı sizlerin huzurunda bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Gelecekte bizleri daha büyük başarılar ile onurlandıracaklarına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Dünya şampiyonluğu için millileri tebrik eden Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, “Biz 21 branşla Türkiye’nin en büyük spor federasyonuyuz. Her bir arkadaşımızın başarısı dillere destan. Bu arkadaşlarımız; hayatta önlerine çıkan her engele, yapamazsın denmesine rağmen yılmadan, yıkılmadan hepimize rol model olan kardeşlerimiz. Onun için bu başarılara yakından şahit olduğum için kendimi çok şansı hissediyorum” şeklinde konuştu.

OSMAN ÇAKMAK: 2018’DEKİ FİNALDE PENALTIYI KAÇIRINCA, BU KUPAYI KAZANACAĞIMA YEMİN ETMİŞTİM

2018 yılında Meksika’da penaltı atışları sonrasında kupayı kaybettikleri, o karşılaşmada penaltıyı kendisinin kaçırdığını dile getiren Osman Çakmak, “2018 yılında Meksika’da penaltılar sonucunda kupayı kaybettik. Penaltıyı kaçıran iyi ki benmişim. Üzerinde ay-yıldızlı, aziz şehitlerin kanıyla sulanmış, 85 milyonun vergileriyle alınan bir forma vardı. Penaltıyı kaçırdığımda çok üzülmüşüm. Allah’ım böyle bir acıyı kimseye yaşatma, ben terörle mücadelede ayağımı kaybettim, bu kadar üzülmedim. Her şerde bir hayır vardır. Ben o gün yemin etmiştim, çocuklara da söz vermiştim. İnşallah bu kupayı 2022 yılında ülkemize armağan edeceğiz diye. Bu sözümüzü tuttuk” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Geceden görüntüler

– Detaylar

– Açıklamalar

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(FOTOĞRAFLI)