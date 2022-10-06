Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası’nda yarı finalde

- Reklam -

Türkiye – Fas: 4-1

İSTANBUL, (DHA) – Ampute Futbol Milli Takımı, Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı Ampute Futbol Dünya Kupası’nın çeyrek final maçında Fas’ı 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Millilerin, yarı finaldeki rakibi çeyrek finalde İtalya’yı 5-1 yenen Özbekistan oldu.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri 4 No’lu sahada oynanan maçta millilerin gollerini 11 ve 28’inci dakikalarda Rahmi Özcan, 34 ve 50+1’inci dakikalarda Kemal Güleş attı. Fas’ın golü 48’inci dakikada İlyass Sbiyaa’dan geldi.

Riva’daki müsabakayı TFF Başkan Vekili ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Günay, TFF Tahkim Kurulu Başkanı İsmail Rüştü Cirit, TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Dünya Ampute Futbol Federasyonu (WAFF) Başkanı Arif Ümit Uztürk ve Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen tribünden takip etti.

Dünya Kupası’nda şampiyonluğu hedefleyen Ay-Yıldızlı ekip, yarı finalde yarın Vodafone Park’ta Özbekistan’la karşılaşacak.

(FOTOĞRAFLI)