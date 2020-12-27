‘Amigurumi’ sanatına merakı kazanca dönüştü

Gökçe ADAR / İZMİR, (DHA)- İZMİR’de yaşayan Raziye Aktaş Kızık (32), sosyal medya sayesinde Japon örgü sanatı amigurumiye merak sardı. Ördüğü bebekleri ve hayvan figürlerini satıp aile bütçesine katkı sağlayan Kızık’ın en büyük hayali ise atölye açarak kadınlara iş imkanı sağlamak.

Özel bir şirkette çalışan Raziye Aktaş Kızık, Japonların örgü sanatı olan Amigurumi’ye merak sardı. Sosyal medyada izlediği videolarla, Japon örgü sanatını öğrenen Kızık, ‘AguBaby’ isimli bir sosyal medya hesabı açarak, ördüğü bebekleri ve hayvan figürlerinin fotoğraflarını paylaşmaya başladı. Kısa sürede takipçi sayısının artmasıyla sosyal medya üzerinden aldığı siparişlerle para kazanmaya başlayan Kızık, 2 yıldır aile bütçesine katkı sağlıyor. Amigurumi sanatıyla tanışmasını anlatan Kızık, “Uzun bir süre özel sektörde çalıştım. Ancak farklı bir şeyler yapmak istiyordum. Değişik şeyler araştırdım. Ev becerimin olduğunu düşünüyordum. Örgü örmeyi hiç bilmezken, sosyal medyada bir Japon örgü sanatı olan amigurumiyle tanıştım. Videolarını izledim. Tekniklerini öğrenmek için günlerce sabahladım. Çünkü her örgünün satırı tek bir tariften oluşuyor. Ardından bir sosyal medya hesabı oluşturmaya karar verdim. Birer birer fotoğrafları atmaya başladım. Fotoğraflar beğeni aldıkça, satış yapmaya başladıkça kendimi de daha çok geliştirdim” dedi.

Hedefinin kendisini daha çok geliştirmek olduğunu söyleyen Kızık, en büyük hayalinin ise kadınlara iş imkanı sağlayacak dükkan açmak olduğunu belirterek, “Hedefim ev kadınlarına iş imkanı sunacak ve yaptığım tüm ürünlerimi satabileceğim bir dükkan açabilmek. Daha güzel şeyler ortaya çıkartabilmek. Şimdi kendi tarifimi ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Bana ait bir örgü tarifimin olmasını istiyorum” diye konuştu.

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