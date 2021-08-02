Amida Höyük’te Osmanlı dönemine ait el bombaları bulundu

Burak EMEK/ DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR’ın Sur ilçesindeki 8 bin yıllık Amida Höyük’teki Artuklu Sarayı’nın batı tarafında yapılan kazı çalışmalarında 630 adet Osmanlı, 48 adet İngiliz, 72 adet Alman el bombası ile benzeri tarihi eser ve parçaları bulundu.

Hurri-Mitanniler, Urartular, Persler, Romalılar, Emeviler, Abbasiler, Mervaniler, Selçuklular ve Artuklular’ın da aralarında yer aldığı birçok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır’ın tarihi Suriçi’ndeki 8 bin yıllık Amida Höyük’teki arkeolojik kazılar devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce sürdürülen çalışma kapsamında Amida Höyük’te bulunan Artuklu Sarayı’nın ve onlarca medeniyete ait izlerin ortaya çıkarılması için yapılan kazılar, Amida Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız ve beraberindeki arkeologlarla yürütülüyor.

Kazı yapılan alanda bu sabah saatlerinde arkeologlar tarafından parça şeklinde bulgular tespit edildi. Ekipler kazı alanını genişleterek yaptıkları çalışmalarda 630 adet Osmanlı, 48 adet İngiliz, 72 adet Alman el bombası ile benzeri tarihi eser ve parçaları ele geçirdi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Uzmanları sevk edildi. Alanda yapılan çalışmalarda ekipler, titizlikle çıkardıkları eserleri incelemek üzere götürdü.

Amida Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, çalışmaların devam ettiğini ve bulguların inceleneceği söyledi.

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