  • Haberler
  • Yazarlar
    • Yazarlar

      Amerika’nın müthiş tuzağı ve Türkiye

      Orhan Uğuroğlu -
      “Türkiye – Amerika – PYD/YPG müşterekliği” yazımdan sonra Amerika’dan ve Türkiye’den çok önemli iki açıklama geldi.
      Yazarlar

      Amerika PYD/YPG ve Türkiye’ye nasıl bakıyor?

      Ahmet Özal -
      Amerika’da bulunan The Washington Institute ‘’Think Tank’’ (düşünce kuruluşu) grubunun İngilizce yayınladığı ilginç çalışmanın bir kısmini sizlere aktarıyorum.
      Yazarlar

      Araplaştırılmaya Çalışılan Türkler

      Cengiz Çetik -
      Tarihler boyunca, Türk Milleti birçok kez Araplaştırılmaya çalışılsa da başaramadılar. Araplaşmayı durduran en büyük güç olarak Atatürk’ü gördüler.
      Yazarlar

      Türkiye – Amerika – PYD/YPG müşterekliği…

      Orhan Uğuroğlu -
      “Bir gece ansızın gelebiliriz” diye aylardır terör örgütlerini tehdit eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 gün süren Türkiye – Amerika arasındaki müzakerelerin sonuçlanması üzerine açıkladı:
type here...
Ana Sayfa Yazarlar Amerika’nın müthiş tuzağı ve Türkiye
Yazarlar

Amerika’nın müthiş tuzağı ve Türkiye

Orhan Uğuroğlu
Orhan Uğuroğlu

-

3
0

“Türkiye – Amerika – PYD/YPG müşterekliği” yazımdan sonra Amerika’dan ve Türkiye’den çok önemli iki açıklama geldi. Terörist başı Abdullah Öcalan’ın yaptığı açıklamanın şifrelerini de birleştirince ortaya çok önemli bir tablo çıktı.

Bu tabloyu üç açıklama ile anlatacağım:

  • The Washington Institute
  • Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığından emekli Tuğgeneral Erdal Şener
  • Terörist başı Abdullah Öcalan

Şimdi sahnelenen büyük oyunu tüm çıplaklığı ile görelim.

  1. TÜRKİYE – AMERİKA VE PYD/YPG MÜŞTEREKLİĞİ.

The Washington Institute: Bu gelişme, PKK ile Suriye’nin kuzey sınırını büyük ölçüde kontrol eden  (YPG) arasındaki ilişkiyi yeniden düzenlemeye yardımcı olabilir.

- Reklam -

Sınır boyunca YPG varlığının azalması ile PKK’nın dizginlenmesi, Ankara’yla ABD’nin bağlantılarını iyileştirir.

PKK’yı, hem Washington’a hem de Ankara’yı terörist olarak tanımlıyor. Ancak, Ankara, YPG’yi PKK ile eşanlamlı olarak bir terörist grup olarak görüyor.

Ankara, 2013 yılında PKK ile barış görüşmelerine girme sürecinde olduğu için YPG’nin hamlelerine karşı aktif bir şekilde düşmanca durmadı.

Bir yıl sonra, YPG, Kobani ‘de DAEŞ işgalcilerini geri itmekle kalmayıp, DAEŞ’e karşı daha geniş bir kampanyada ABD müttefiki olarak devam etti.

  • FIRAT’IN DOĞUSUNA ASKERİ OPERASYON

The Washington Institute görüşü: Ankara’yla ABD’nin bağlantılarını iyileştirmenin ve Suriye’de potansiyel olarak yıkıcı bir Türk müdahalesinin önlenmesinde iyi bir başlangıç noktası olarak öngörülüyor.

E. Tuğgeneral Erdal Şener: Amerika, PKK/ PYD’nin yok olmasına müsaade etmez. Kapalı kapılar ardında TSK’nin kara harekâtını engellemeyi başardılar.

  • DOĞALGAZ KAYNAKLARI

The Washington Institute görüşü: YPG daha sonra kuzeydeki Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 50’sinin ve doğal gaz alanlarının yüzde 50’sini kapsayan çok geniş alanlara girdi.

Turgut Özal anım: Merhum Cumhurbaşkanı Özal bebek katili Öcalan’ın Suriye’de barındırılması ve PKK terörü konusunda “Off The Record” kaydı ile bana, “Suriye ve Irak’ın kuzeyinde yani sınırımıza yaklaşık 40-50 kilometrede çok zengin doğalgaz kaynakları var. Terör destekçisi ülkeler, “günü geldiğinde kullanırız” diye bu terör örgütünü besliyorlar. Terör bitse Türkiye’nin maddi gücü ile bu üç ülke önemli zenginliğe kavuşur” demişti.

Ülkemin menfaatleri söz konusu olduğu için yazmak zorunda kaldım.

  • PYD/YPG: ÖZERKLİK

The Washington Institute: YPG, Kobani ‘de DAEŞ işgalcilerini geri itmekle kalmayıp, DAEŞ’e karşı daha geniş bir kampanyada ABD müttefiki olarak devam etti.

Kobani ve kontrolündeki diğer kuzey şehirlerinde “özerklik” ilan etti.

E. Tuğgeneral Erdal Şener: Amerika, PKK/PYD’ye 10-15 bin TIR silah, mühimmat ve askeri malzeme verdi. Onları orada bir ordu haline getirdi. Hem bizimle görüşüp hem PKK/PYD’yi güçlendirdi.

PKK/PYD’yi söküp atamazsın. PKK/PYD’ye ve Kürt devletine yol açılmıştır.

  • RUSYA’NIN DA PYD/YPG ‘YE DESTEĞİ.

The Washington Institute: PYD/YPG Kobani ve kontrolündeki diğer kuzey şehirlerinde “özerklik” ilan etti. Bu kazanımlar, devam eden ABD askeri desteği ve Rusya’dan gelen güçlü destek birleştiğinde, YPG’ye geleceği konusunda güven geldi.

  • ANKARA İLE PKK ARASINDAKİ GÖRÜŞME.

The Washington Institute: PKK, Türk hükümeti ile önemli barış görüşmeleri yapmak istemediği sürece, Suriye’deki YPG yerleşim bölgelerinin varlığı ile yaşayamaz.

İmralı canisi Öcalan: Gelin Kürt sorununu çözelim. Bir haftada çatışma durumunu, ihtimalini ortadan kaldırırım diyorum.

  • DAHA GENİŞ BİR TÜRK – KÜRT DİYALOĞU BAŞLATMAK

The Washington Institute: Eğer Washington PKK ile ilgili doğru adımları atarsa, Türk-YPG bir arada yaşama için uygun koşullar yaratabilir.

İmralı canisi Öcalan: Ben çözerim, kendime güveniyorum, çözüm için hazırım. Ancak devlet de, devlet aklı da gereğini yapmalıdır.

  • MOSKOVA – YPG

The Washington Institute: Moskova Soğuk Savaş sırasında PKK’nın kurulmasına yardım etti. PKK ile görüşmeleri, YPG’nin Esad rejiminin veya İran’ın kucağına düşmesini ve Türkiye’ye karşı kullanılmasını da önleyebilir.

  • SURİYELİ MÜLTECİLERİN RİSKİ

The Washington Institute: Türkiye’deki mültecilerin çoğu Arap, bu yüzden onları Kürt bölgelerine taşımak etnik gerilimlere ve şiddete neden olabilir.

  1. AMERİKA’NIN MÜTHİŞ TUZAĞI

3 Günlük Türkiye – Amerika mutabakatı sonucunda ortaya çıkan tablo şu sonuçları gösteriyor:

  • Amerika Türkiye’nin PKK uzantılı terör örgütleri PYD/YPG’ye askeri operasyon yapamayacak,
  • PYD/YPG’yi ve özerk bölgelerini tanımak zorunda kalacak,
  • Öcalan/PKK ile AKP iktidarı arasında yeni çözüm diyaloğu gündemde
  • Suriyeli mülteciler tampon bölgeye giderlerse onları korumak, barındırmak ve beslemek zorunda…

Amerikalıların oyunu bu da Türkiye bu tuzağa nasıl düştü anlamak mümkün değil…

- Reklam -
Önceki İçerikAmerika PYD/YPG ve Türkiye’ye nasıl bakıyor?
Orhan Uğuroğlu
Orhan Uğuroğluhttps://sonsoz.com.tr
1969 yılında Yeni Tanin Gazetesinde 10 yıl, 1981'de Haldun Simavi'nin Günaydın Gazetesinde 10 yıl, 1990'dan 2005'e kadar Türkiye'nin ilk özel televizyonu Star'da, 2014 Ekim'den beri Sonsöz'de...

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

Güncel Haberler

YazarlarOrhan Uğuroğlu -

Amerika’nın müthiş tuzağı ve Türkiye

“Türkiye – Amerika – PYD/YPG müşterekliği” yazımdan sonra Amerika’dan ve Türkiye’den çok önemli iki açıklama geldi.
Devamını Oku
YazarlarAhmet Özal -

Amerika PYD/YPG ve Türkiye’ye nasıl bakıyor?

Amerika’da bulunan The Washington Institute ‘’Think Tank’’ (düşünce kuruluşu) grubunun İngilizce yayınladığı ilginç çalışmanın bir kısmini sizlere aktarıyorum.
Devamını Oku
Yerel HaberlerEditör -

Görme engelli şampiyonlar Çankaya’da

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Avrupa Görme Engelliler B1 kategorisinde mücadele edecek Milli Takım’ın Çankayalı oyuncularını makamında ağırladı.
Devamını Oku
Politika HaberleriEditör -

Bakan Pakdemirli’den kurban kesiminde ‘eziyet’ uyarısı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,​ kurban keserken hayvanlara eziyet edilmemesi gerektiğini söyledi.
Devamını Oku
Yerel HaberlerEditör -

Çankaya modeli İzmit’le paylaşıldı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve üst kademe yönetimini makamında ağırlayarak çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Devamını Oku
Öne ÇıkanEditör -

Fuat Oktay: Özel yatırımlara yönelik çerçeve mevzuat çalışması yapılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yatırımcılara bürokratik öngörülebilirliği ve hukuki güvenceyi güçlendirmek amacıyla, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimiz ve Strateji ve Bütçe Başkanlığımız koordinasyonunda...
Devamını Oku

Bu Haberler Kaçmaz

Bunları da beğenebilirsinBenzer Haberler
Tavsiye Ederiz

Yazarlar

Amerika PYD/YPG ve Türkiye’ye nasıl bakıyor?

Amerika’da bulunan The Washington Institute ‘’Think Tank’’ (düşünce kuruluşu) grubunun İngilizce yayınladığı ilginç çalışmanın bir kısmini sizlere aktarıyorum.
Ahmet Özal -
Devamını Oku
Yazarlar

Araplaştırılmaya Çalışılan Türkler

Tarihler boyunca, Türk Milleti birçok kez Araplaştırılmaya çalışılsa da başaramadılar. Araplaşmayı durduran en büyük güç olarak Atatürk’ü gördüler.
Cengiz Çetik -
Devamını Oku
Yazarlar

Türkiye – Amerika – PYD/YPG müşterekliği…

“Bir gece ansızın gelebiliriz” diye aylardır terör örgütlerini tehdit eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 gün süren Türkiye – Amerika arasındaki müzakerelerin sonuçlanması üzerine açıkladı:
Orhan Uğuroğlu -
Devamını Oku
Yazarlar

Borç kötü, faiz şeytani midir?

İster kişisel ister kurumsal olarak borçlanalım bu hep tedirgin edici endişe verici bir ekonomik aksiyondur, hele hele de faiz dendi mi bir çok kişinin endişesi daha da artar.
Murat Özbülbül -
Devamını Oku

Instagram bizi takip @sonsozgazete

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR