Amerika’nın müthiş tuzağı ve Türkiye

“Türkiye – Amerika – PYD/YPG müşterekliği” yazımdan sonra Amerika’dan ve Türkiye’den çok önemli iki açıklama geldi. Terörist başı Abdullah Öcalan’ın yaptığı açıklamanın şifrelerini de birleştirince ortaya çok önemli bir tablo çıktı.

Bu tabloyu üç açıklama ile anlatacağım:

The Washington Institute

Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığından emekli Tuğgeneral Erdal Şener

Terörist başı Abdullah Öcalan

Şimdi sahnelenen büyük oyunu tüm çıplaklığı ile görelim.

TÜRKİYE – AMERİKA VE PYD/YPG MÜŞTEREKLİĞİ.

The Washington Institute: Bu gelişme, PKK ile Suriye’nin kuzey sınırını büyük ölçüde kontrol eden (YPG) arasındaki ilişkiyi yeniden düzenlemeye yardımcı olabilir.

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Sınır boyunca YPG varlığının azalması ile PKK’nın dizginlenmesi, Ankara’yla ABD’nin bağlantılarını iyileştirir.

PKK’yı, hem Washington’a hem de Ankara’yı terörist olarak tanımlıyor. Ancak, Ankara, YPG’yi PKK ile eşanlamlı olarak bir terörist grup olarak görüyor.

Ankara, 2013 yılında PKK ile barış görüşmelerine girme sürecinde olduğu için YPG’nin hamlelerine karşı aktif bir şekilde düşmanca durmadı.

Bir yıl sonra, YPG, Kobani ‘de DAEŞ işgalcilerini geri itmekle kalmayıp, DAEŞ’e karşı daha geniş bir kampanyada ABD müttefiki olarak devam etti.

FIRAT’IN DOĞUSUNA ASKERİ OPERASYON

The Washington Institute görüşü: Ankara’yla ABD’nin bağlantılarını iyileştirmenin ve Suriye’de potansiyel olarak yıkıcı bir Türk müdahalesinin önlenmesinde iyi bir başlangıç noktası olarak öngörülüyor.

E. Tuğgeneral Erdal Şener: Amerika, PKK/ PYD’nin yok olmasına müsaade etmez. Kapalı kapılar ardında TSK’nin kara harekâtını engellemeyi başardılar.

DOĞALGAZ KAYNAKLARI

The Washington Institute görüşü: YPG daha sonra kuzeydeki Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 50’sinin ve doğal gaz alanlarının yüzde 50’sini kapsayan çok geniş alanlara girdi.

Turgut Özal anım: Merhum Cumhurbaşkanı Özal bebek katili Öcalan’ın Suriye’de barındırılması ve PKK terörü konusunda “Off The Record” kaydı ile bana, “Suriye ve Irak’ın kuzeyinde yani sınırımıza yaklaşık 40-50 kilometrede çok zengin doğalgaz kaynakları var. Terör destekçisi ülkeler, “günü geldiğinde kullanırız” diye bu terör örgütünü besliyorlar. Terör bitse Türkiye’nin maddi gücü ile bu üç ülke önemli zenginliğe kavuşur” demişti.

Ülkemin menfaatleri söz konusu olduğu için yazmak zorunda kaldım.

PYD/YPG: ÖZERKLİK

The Washington Institute: YPG, Kobani ‘de DAEŞ işgalcilerini geri itmekle kalmayıp, DAEŞ’e karşı daha geniş bir kampanyada ABD müttefiki olarak devam etti.

Kobani ve kontrolündeki diğer kuzey şehirlerinde “özerklik” ilan etti.

E. Tuğgeneral Erdal Şener: Amerika, PKK/PYD’ye 10-15 bin TIR silah, mühimmat ve askeri malzeme verdi. Onları orada bir ordu haline getirdi. Hem bizimle görüşüp hem PKK/PYD’yi güçlendirdi.

PKK/PYD’yi söküp atamazsın. PKK/PYD’ye ve Kürt devletine yol açılmıştır.

RUSYA’NIN DA PYD/YPG ‘YE DESTEĞİ.

The Washington Institute: PYD/YPG Kobani ve kontrolündeki diğer kuzey şehirlerinde “özerklik” ilan etti. Bu kazanımlar, devam eden ABD askeri desteği ve Rusya’dan gelen güçlü destek birleştiğinde, YPG’ye geleceği konusunda güven geldi.

ANKARA İLE PKK ARASINDAKİ GÖRÜŞME.

The Washington Institute: PKK, Türk hükümeti ile önemli barış görüşmeleri yapmak istemediği sürece, Suriye’deki YPG yerleşim bölgelerinin varlığı ile yaşayamaz.

İmralı canisi Öcalan: Gelin Kürt sorununu çözelim. Bir haftada çatışma durumunu, ihtimalini ortadan kaldırırım diyorum.

DAHA GENİŞ BİR TÜRK – KÜRT DİYALOĞU BAŞLATMAK

The Washington Institute: Eğer Washington PKK ile ilgili doğru adımları atarsa, Türk-YPG bir arada yaşama için uygun koşullar yaratabilir.

İmralı canisi Öcalan: Ben çözerim, kendime güveniyorum, çözüm için hazırım. Ancak devlet de, devlet aklı da gereğini yapmalıdır.

MOSKOVA – YPG

The Washington Institute: Moskova Soğuk Savaş sırasında PKK’nın kurulmasına yardım etti. PKK ile görüşmeleri, YPG’nin Esad rejiminin veya İran’ın kucağına düşmesini ve Türkiye’ye karşı kullanılmasını da önleyebilir.

SURİYELİ MÜLTECİLERİN RİSKİ

The Washington Institute: Türkiye’deki mültecilerin çoğu Arap, bu yüzden onları Kürt bölgelerine taşımak etnik gerilimlere ve şiddete neden olabilir.

AMERİKA’NIN MÜTHİŞ TUZAĞI

3 Günlük Türkiye – Amerika mutabakatı sonucunda ortaya çıkan tablo şu sonuçları gösteriyor:

Amerika Türkiye’nin PKK uzantılı terör örgütleri PYD/YPG’ye askeri operasyon yapamayacak,

PYD/YPG’yi ve özerk bölgelerini tanımak zorunda kalacak,

Öcalan/PKK ile AKP iktidarı arasında yeni çözüm diyaloğu gündemde

Suriyeli mülteciler tampon bölgeye giderlerse onları korumak, barındırmak ve beslemek zorunda…

Amerikalıların oyunu bu da Türkiye bu tuzağa nasıl düştü anlamak mümkün değil…