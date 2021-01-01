Amerikan futbolu turnuvasında arbede yaşandı

ABD, (DHA)- ABD’de Lockheed Martin Armed Forces (Silahlı Kuvvetler) Bowl karşılaşması sonunda Mississippi Eyalet Üniversitesi ve Tulsa takımları arasında arbede çıktı. Çıkan kavgada 4 oyuncunun yaralandığı ifade edildi.
ABD’de Lockheed Martin Armed Forces (Silahlı Kuvvetler) Bowl karşılaşması sonunda Mississippi Eyalet Üniversitesi ve Tulsa takımları arasında kavga çıktı. Mississippi’nin, Tulsa’ya karşı 28-26’lık galibiyetiyle sonuçlanan maç sırasında yenilgiyi kabul edemeyen Missisippi oyuncuları Tulsa takımı oyuncularına saldırdı. Amerikan futbolu yerini boksa bıraktı. Yumrukların havada uçuştuğu maç karşılaşması sonucuna ilk müdahale güvenlik görevlilerinden geldi.
4 OYUNCU YARALANDI
Uzun süren gerginliğin ardından olay yerine gelen polisin çıkan kavgayı ayırdığı ifade edilirken, olayda 4 oyuncunun vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı ifade edildi.
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