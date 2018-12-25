ABD’nin resmi verilerine göre, ülkenin en büyük şehirleri arasında yer alan Chicago, New York ve Los Angeles nüfuslarını kaybediyor.

Bloomberg’in ABD nüfus sayımı dairesi 2017 verileri üzerinde yaptığı araştırma, nüfus kayıplarının iç ve dış göçlerden kaynaklandığını ortaya koydu.

Resmi verilere göre, 2014 yılında 105 bin 219 göç veren Chicago’yu terk edenlerin sayısı 2017’de 155 bin 820’ye çıktı.

2014 yılında nüfusunun 43 bin 866 kişisini kaybeden New York’u ise 2017 yılında 131 bin 560 kişi terk etti.

2014 yılında 12 bin 392 kişi göç alan Los Angeles’da da eğilim tersine döndü ve 2017 yılında 127 bin 630 kişi melekler şehrini terk etti.

Göç edenlerin büyük çoğunluğunu yıllık geliri 30 bin ila 60 bin dolar arasında değişen orta sınıf vatandaşlar oluşturuyor. Göç nedenlerinin başında ise hayat pahalılığı, yüksek vergiler ve ücret artışlarının sınırlı kalması geliyor.

Nüfus sayımı dairesinin göç verilerine doğum ve ölüm olayları eklenmiyor.

