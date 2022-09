AMERİKA’DA, AVRUPA’DA RAFLAR BOŞ…

- Reklam -

Bu iddia elbette bana değil AKP Genel Başkanı Recep Beye ait!

Recep Bey ABD’de PBS kanalına yaptığı açıklamalarda, “Enflasyon aşılamaz bir ekonomik tehlike değildir. Ben ekonomistim. Şu anda yüzde 8, yüzde 9 enflasyonun bile tehdit ettiği ülkeler var. Bizde yüzde 80 var. Biz şu anda 250 milyar dolar ihracatı yakalamış bir ülkeyiz. Benim ülkemde marketlerde raflar boş değil. Ama Amerika’da bile bugün raflar boş, Fransa’da raflar boş, Almanya’da raflar boş. Benim vatandaşım şu anda istediği her türlü ürünü marketlerde bulabiliyor.” Demiş.

Recep Bey Amerika’da Fransa’da Almanya’da market raflarının boş olduğunu herhalde tek tek market gezerek tespit etmemiştir, büyük bir olasılıkla bu bilgiyi etrafındaki çokbilmiş malumatfuruş danışmanlar kulağına fısıldamıştır.

Benim okuduğum kaynaklarda Amerika ya da Avrupa ülkelerinden marketlerin boş olduğuna, gıda ürünlerine erişmede ciddi bir sıkıntı yaşandığına dair herhangi bir bilgi yok. Batı medyası da raflar boş, halk açlıktan kırılıyor diye manşetler atmıyor.

O memleketlerde rafların gerçekten de boş olup olmadığını bilemem ama gerçek şu Avrupa ve Amerika gibi gelişmiş ülkelerde buzdolapları dolu, dopdolu, tıka basa dolu. Türkiye’de ise market rafları dolu olsa bile buzdolapları boş, bomboş resmen fare düşse kafası yarılır…

Bizde atalardan kalma “kendi gözündeki merteği görmez, elin gözündeki çöpe laf eder” diye bir halk deyimi vardır Recep Beyin lafı da tam böyle olmuş.

Türkiye’de vatandaş marketlerde istediği her ürünü bulabiliyor olsa da istediği, daha da doğrusu satın almaya gücünün yeteceği fiyata bulamamaktadır

Bakın Türkiye’de ücretler çok ama çok düşük, asgari ücret bırakın yoksulluk sınırını açlık sınırının bile altına düşmüş halde. İnsanlar en temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyorlar. Dar gelirli kesimin sağlıklı beslenmesi mümkün değil ancak açlıklarını bastıracak ucuz ama sağlıksız gıda kaynakları ile karın doyurmaya, hayata tutunmaya çalışıyorlar. Kendi ülkesinde yaşanan bütün bu gerçekleri görmeyip de elin ülkesindeki market rafları üzerinden ahkâm kesen bir politikacıya ne denmesi gerekir gerçekten de bilmiyorum.

Recep Beye tavsiyem o malumatfuruş, çokbilmiş danışmanlarını dinlemeyi bir tarafa bırakıp örneğin Derin Yoksulluk Ağı’nın kurucusu Hacer Foggo gibi aydınlara kulak vermesidir.

Foggo, “Yetersiz beslenme nedeniyle çocuklarda bodurluk oranı artıyor. Anneler bebeklere mamayı bıraktırmaya çalışıyorlar. Onun yerine lapa, şekerli su, pirinç lapası gibi şeyler vermeye çalışıyorlar.” Demektedir.

Üstelik konu sadece son zamanlarda yaşanan geçici bir sorunda değil!

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları Merkezi’nin 2018 verilerine göre 5 yaş altı çocuklarda bodurluk oranı yüzde 7 olduğunu belirten Foggo, “Yetersiz beslenme nedeni ile aslında ileride eğitimine devam edemeyen, eğitimine devam etmekte güçlük çeken bir nesille aslında karşı karşıya geleceğiz” de demektedir. Dikkat ederseniz bu veri pandemi öncesi döneme ait, pandemi ve pandemi öncesinde başlayıp ağırlaşarak devam eden kriz muhakkak ki tabloyu çok daha ağırlaştırmıştır. Son durumu ise ancak bir sonraki raporda göreceğiz

Bu 21. Yüzyıl Türkiye’si için gerçekten de utanç verici bir yoksulluk ve yoksunluk tablosudur.

Ayrıca durum tespiti çok ama çok kolay; Recep Bey önceden haber vermeden, yanına yüzlerce koruma almadan, Türkiye’de ki sıradan zincir marketleri bir dolaşsa göreceği manzaradan gerçekten de utanacaktır! Düşünebiliyor musunuz bu ülkede market raflarındaki bebek mamalarına çalınmasın diye alarm takılmış bulunmaktadır.

Diğer yandan beyefendi eğer boş market rafı görmek istiyorsa kolayı var talimatla indirim yapan kamuya ait Et Süt Kurumu ya da Tarım Kredi Kooperatifleri mağazalarını ziyaret etmesi yetecektir. Fiyatı talimatla inen yağ, et, şeker gibi temel gıda ürünleri yok satmakta ve raflar boş kalmaktadır.