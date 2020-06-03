Televizyonlar da haber kanalları, youtube ve diğer sosyal medya ortamları Amerika’daki büyük isyanı anlatıyor; yanan binalara, yıkılan yağmalanan dükkanlara, yakılan parçalanan arabalara ait görüntüleri paylaşıyor.

Durum gerçekten de çok vahim. Başkent Washington da bile ordu Başkan Donald Trump’ın emri ile sokağa indi ve isyanı bastırmaya çalışıyor. Beyaz saray bile 1600 askerin korumasında, etrafı tel örgülerle çevrili, adeta üçüncü dünya ülkelerine ait, isyancılardan korunmaya çalışılan bir hükümet merkezi haline gelmiş durumda, insana Suriye, Irak ve Afganistan’da ki hükümet binalarını hatırlatıyor.

Bir çok şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş bulunuluyor, lakin bu yasağa aldıran pek yok, isyancılar kimseyi dinlemiyor, sokaklara çıkmaya devam ediyorlar.

Dünya’nın hemen her yerinde “demokrasi getireceğiz” iddiası ile görmeye alışık olduğumuz Amerikan askerlerini bu sefer Amerika’da, Washington’un göbeğinde görüyoruz, bu seferki iddiaları ise “asayişi getirmek”; başarabilirler mi? Bilmiyorum, emin değilim.

Hiç şüphesiz bazılarınız bu haber ve görüntülere seviniyordur, dünyada epeyce bir kişinin yüreğinin serinlediğine, içinin yağının eridiğine de eminim, lakin unutmayınız ki Amerika yanarsa dünya yanar!

Amerika Birleşik Devletleri bu gün, halihazırda dünyanın en büyük ekonomisi, en büyük üreticisi ve en büyük tüketicisidir.

Uzun zamandır listenin ilk sırasını işgal eden Amerika Birleşik Devletleri 21.3 trilyon dolarlık devasa ekonomisiyle küresel ekonominin yaklaşık % 25’ini oluşturuyor.

Çin, 14.2 trilyon dolarlık ekonomisiyle ABD’nin arkasından ikinci sırayı alıyor. Japon ekonomisi 5.1 trilyon dolar ile üçüncü, dördüncü sırada ise 3.9 trilyon dolarlık ekonomisiyle Almanya var. Almanya’yı 2.9 trilyon dolarlık ekonomisiyle Hindistan izliyor ve Birleşik Krallık (İngiltere) 2.8 trilyon dolarlık ekonomisi ile 6. sırayı alıyor.

Hiç şüphe yok ki Amerika uyguladığı saldırgan, tarafgir ve adaletsiz dış politika ile dünyanın hemen her köşesinde tepkileri üzerine çekmektedir. Trump yönetiminde başlatılan ticaret savaşları ise bu tepkiyi arttıran bir etken olarak ortada durmaktadır.

Amerika elbette sadece dünyanın en büyük ekonomisi değil, aynı zamanda elinde devasa bir kitle imha stoğu tutan, en büyük askeri gücüdür de.

Amerika’da işler çığrından çıkar, iktidara o yada bu şekilde bir tiran gelirse, yahut da Amerika kendi varlığı için yaşamsal bir tehdit sezerse emin olun kendi yanmadan önce dünyayı yakmaya kalkacaktır.

Amerika’nın bu konuda neler yapabileceğini ve ne kadar acımasız olabileceğini sadece Vietnam, Kore, Afganistan, Irak ve Suriye’de yaptıkları ile değil, Nagazaki ve Hiroşima kentlerine attığı atom bombaları ile de görmüştük, biliyoruz.

Dünya için iyi olan Amerika’da sadece ekonominin değil aynı zamanda akıl, sağduyu ve demokrasinin de gelişmesi ve istikrarlı olmasıdır.

Bu kadar büyük bir ekonomik, teknolojik ve askeri bir güç hızla çökerse, emin olun ki yaratacağı vakum dünyanın bir çok ülkesini de peşinden sürükleyecektir.

Lütfen kimse bunu Amerikan yandaşlığı ve Amerikan politikalarının bir savunusu olarak da algılamasın. Ben Amerika’nın uyguladığı politikaları çok yanlış bulan ve şiddetle eleştiren insanlardan biriyim. Geçmişte Amerika tarafından desteklenen diktatöryal yönetimlerin ve FETÖ gibi örgütlerin dünya genelinde hangi ülkelerin başına, hangi çorapları ördüğünü de çok iyi biliyorum.

Amerika’nın kendi ülkesinde uyguladığı ekonomik ve sosyal politikaların geniş kitleler üzerinde nasıl olumsuz etkiler yarattığını, bir çok kişinin sosyal ve ekonomik güvenceden mahrum sokaklarda yaşamak zorunda kaldığını da iyi biliyorum.

Bu salgın sırasında Amerika’nın sağlık ve sosyal güvenlik sisteminin nasıl bir kağıttan kaplan olduğunu da hep beraber yaşadık gördük zaten.

Bu gün Amerika’da yaşanan büyük isyan dalgası elbette ki sadece bir siyahi vatandaşın polis tarafından vahşice katledilmesine duyulan tepkiden kaynaklanmıyor. Washington Post’a göre, ABD’de polisler sadece 2019’da bin küsur kişiyi vurarak öldürdü. Araştırmalar, siyah Amerikalıların orantısız bir şekilde polis şiddetine kurban gittiklerini gösteriyor. Yani Amerika’da ne polis şiddeti yeni bir olgu ve ne de George Floyd polis tarafında katledilen ilk silahsız masumdur.

Amerika’da bu isyan dalgasını tetikleyen olay Minneapolis’te bir restoranda güvenlik görevlisi olarak çalışan siyahi George Floyd’un bir polis tarafından soğukkanlılıkla boğulması ve diğer polislerin de bu olayı umursamaz bir tavırla seyretmesi olsa dahi, isyanı yaratan ve bu boyuta ulaştıran en önemli unsur pandeminin yarattığı ekonomik ve sosyal krizle beslenen toplumsal tepki ile bu krizi yönetmekte aciz kalıp çuvallayan, Trump iktidarının beceriksiz ve umursamaz tutumu olmuştur.

Trump bugünkü sertleşme politikalarını sürdürür, üst perdeden çatışmacı bir dil ile konuşmaya devam eder, ve tiranlaşmaya heveslenirse emin olun Amerika’da sular kolay kolay durulmaz, yangınlar kolay kolay sönmez ve bu yangınlar her an dünyanın geri kalanına da sıçrayabilir.