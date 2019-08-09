Amerika PYD/YPG ve Türkiye’ye nasıl bakıyor?

Amerika’da bulunan The Washington Institute ‘’Think Tank’’ (düşünce kuruluşu) grubunun İngilizce yayınladığı ilginç çalışmanın bir kısmini sizlere aktarıyorum.

Bu çalışma ABD’nin resmi olmayan ama gerçek görüşlerini, düşüncelerini ve fiili hedeflerini kısmen bize anlatabilir.

İşte Amerika’nın görüşü:

“YPG’nin Suriye’deki yükselişi PKK’yı müzakere masasına geri getirebilir ve sonuçta Türkiye’yi sınır ötesi Kürt yerleşim bölgeleri için daha ikna edilebilir hale getirebilir.

Bugün erken saatlerde, Ankara ve Washington Suriye’de “Türkiye’de güvenli bir bölgenin kurulmasını koordine etmek ve yönetmek için en kısa sürede ortak bir operasyon merkezi kurmayı” kabul ettiler.

- Reklam -

Bu gelişme, PKK ile Suriye’nin kuzey sınırını büyük ölçüde kontrol eden (YPG) arasındaki ilişkiyi yeniden düzenlemeye yardımcı olabilir.

Washington, 2014’ten bu yana YPG’ye Suriye’deki DAEŞ’e karşı savaşmakta ve ABD, YPG’nin bu süreçte sahip olduğu gücü büyük ölçüde arttırdı. Ancak, YPG’yi güçlendirme politikası, ABD’nin PKK ile Ankara arasında bozulan görüşmelerin yeniden başlamasını zaruri gören ABD için ikilem olmuştur.

Neyse ki, bugüne kadar önerilen güvenli bölge düzenlemeleri, sınır boyunca YPG varlığının azalması ile PKK’nın dizginlenmesi, Ankara’yla ABD’nin bağlantılarını iyileştirmenin ve Suriye’de potansiyel olarak yıkıcı bir Türk müdahalesinin önlenmesinde iyi bir başlangıç noktası olarak öngörülüyor.

YPG-PKK İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ

YPG, 2003’te PKK’dan ayrılan bir grup olan Demokrat Birlik Partisi’nin (PYD) askeri kanadı. PKK’yı, hem Washington’a hem de Ankara’yı terörist olarak tanımlıyor. Ancak, Ankara, YPG’yi PKK ile eşanlamlı olarak bir terörist grup olarak görüyor

2012 yılında Ankara, Esat rejimine karşı çıkan isyancılara desteğini verince, Esat da askerlerini kuzeydeki Kürt nüfuslu bölgelerinden çekerek, YPG güçlerini Türkiye’ye karşı kaldıraç olarak boşluğu doldurmasına izin verdi.

Ankara, 2013 yılında PKK ile barış görüşmelerine girme sürecinde olduğu için YPG’nin hamlelerine karşı aktif bir şekilde düşmanca durmadı.

Bir yıl sonra, YPG, Kobani ‘de DAEŞ işgalcilerini geri itmekle kalmayıp, DAEŞ’e karşı daha geniş bir kampanyada ABD müttefiki olarak devam etti.

YPG daha sonra kuzeydeki Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 50’sinin ve doğal gaz alanlarının yüzde 50’sini kapsayan çok geniş alanlara girdi.

Daha sonra Kobani ve kontrolündeki diğer kuzey şehirlerinde “özerklik” ilan etti. Bu kazanımlar, devam eden ABD askeri desteği ve Rusya’dan gelen sert destek ile birleştiğinde, YPG’ye geleceği konusunda güven geldi.

YPG’nin müspet değişimi, PKK’nın barış hesaplarını değiştirdi ve ABD-Türkiye ilişkisine takoz koydu. YPG, Kobani sonrası askeri başarısını sürdürürken, PKK Türkiye’de yeni bir saldırı kampanyası başlattı ve Ankara’yla görüşmelerinin Temmuz 2015’te sona ermesini sağladı.

PKK liderleri , “Kobani modelini” ithal etmeyi hedefliyorlardı. Türkiye’de bazı illerde özerklik ilan ederek, YPG Suriye’nin kuzeyindeki Kobani kanton modelini uygulamak istediler.

YPG Suriye’de yükseldiği sürece, PKK’nın 2015’ten bu yana Türk güvenlik güçlerine karşı yürüttüğü düzenli saldırılara son verme olasılığı düşük. Bir başka deyişle, Washington’un Suriye politikası PKK’yı istemeden güçlendiriyor.

Bu nedenle ABD yetkilileri, güvenli bölge anlaşması ve diğer politika konularındaki çabalarının YPG’yi güçlendirmek yerine, hafifletmek, kuzeydoğu bölgelerinde “Menbic modelini” yani yönetimi YPG’den yerel topluluklara (Kürtler de dahil olmak üzere ) aktarırken takip etmelidirler.

Türkiye’nin istikrarını sağlamak. Ankara ile PKK arasındaki görüşmelerin olması, Türkiye’ye yönelik iç ve dış tehditleri en aza indirgeme, ülkenin güçlü etnik gerilimleri için çok ihtiyaç duyulan bir rahatlama sağlayarak, Kürt meseleleriyle ilgili daha geniş bir Türk diyaloğu başlatmak.

Moskova Soğuk Savaş sırasında PKK’nın kurulmasına yardım etti ve grupla ve Ankara ile olası bir şekilde kullanabileceği yüksekliğiyle ilişkilerini sürdürdü. PKK ile görüşmeler, YPG’nin Esad rejiminin veya İran’ın kucağına düşmesini ve Türkiye’ye karşı kullanılmasını da önleyebilir.

Bir Türk-YPG modus vivendi için uygun koşullar oluşturun. PKK, Türk hükümeti ile önemli barış görüşmeleri yapmak istemediği sürece, Suriye’deki YPG yerleşim bölgelerinin varlığı ile yaşayamaz.

Başka bir deyişle, eğer Washington PKK ile ilgili doğru adımları atarsa, Türk-YPG bir arada yaşama için uygun koşullar yaratabilir.

Mülteci mücadelesiyle tanışın. Türkiye’deki çok sayıda Suriyeli mülteci ve varlıklarıyla örtüşen artan sosyoekonomik huzursuzluk göz önüne alındığında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önerilen güvenli bölgeyi Suriye’ye geri gönderme aracı olarak kullanmaya istekli.

Ancak bu mültecilerin çoğu Arap, bu yüzden onları Kürt bölgelerine taşımak etnik gerilimlere ve şiddete neden olabilir. Bu nedenle Washington ve Ankara’nın çatışmaları önlemek ve Suriye’nin kuzeydoğusundaki Kürt sivillerin yerlerinden edilmemesini sağlamak için çabalarını yakından koordine etmesi gerekecek.”

Yazı, PKK ile Türkiye’nin çözüm süreci görüşmelerini yeniden başlamasının önemli olduğunu, bu görüşmelerin sonucunda, Türkiye sınırının ötesinde kurulacak olan bir PYD Kantonuna karşı olmayacaktır görüşünde.

Yazının ne kadar samimi olduğu konusunda çok şüpheli olduğumu söylemeliyim.

İkinci bir çözüm süreci olur mu olmaz mı? Allah bilir, başka kimsenin fikri ve zikri olacağını sanmıyorum.