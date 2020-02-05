Öngörülemez davranışları ile bilinen Trump, Putin ve Erdoğan’ın kurduğu çok bilinmeyenli bir denkleme dönüştü Ortadoğu siyaseti.

Kimin ne zaman hangi hamleyi yapacağı, kimin ne tepki vereceği ve bu tepki sonucunda ortaya çıkabilecek askeri, siyasi, sosyal ve ekonomik sonuçları hiç kimse tahmin edemiyor.

Malum Suriye, Libya, Irak ve Doğu Ukrayna sıcak çatışma alanları. Putin yönetimindeki Rusya tekrar küresel bir güç olmak istiyor ve kendi yaşam alanı olarak gördüğü bölgelerde siyasi, ekonomik ve askeri operasyonlara girmekten kaçınmıyor. En son olarak Kırımı askeri güç kullanarak işgal ve ilhak etti, Doğu Ukrayna’yı ilhak etmek için de sabırla uğraşmakta ve bu yüzden de Rusya Amerika ve Avrupa Birliği tarafından ağır yaptırımlara tabi tutuluyor.

Amerika ve Rusya bu bölgede doğal olarak karşı cephelerde. Türkiye’de ise iktidar yakın zamana kadar Kırım konusunda Rusya’yı tedirgin edebilecek, uçak krizinden sonra zor bela düzeltilmiş ilişkileri sıkıntıya sokacak adımlar atmaktan büyük bir özenle kaçınmaktaydı. İdlib’de yaşanan son gelişmeler, rejim güçlerinin saldırısı sonucunda 8 şehit verilmesi ve rejim güçlerinin İdlip bölgesinde askeri operasyonlarını yoğunlaştırarak sürdürmesi sonrasında ilişkiler zeten gerilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı’na katılmak üzere bulunduğu Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yaptığı açıklamada “Türkiye olarak Kırım’ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızın altını bir kez daha çizmek istiyorum. Ukrayna’nın egemenliğine ve Kırım dahil toprak bütünlüğüne desteğimizin aynı şekilde süreceğini teyit etmek istiyorum.” ifadelerini net olarak kullanması Rusya ile yeni bir gerilimi tetikleyecektir.

Dahası Cumhurbaşkanı Erdoğan Kiev’de Ukrayna askerlerini “Slava Ukraine” (Ukrayna’ya zafer) sözleri ile selamladı. Bu selam 2018’den beri Ukrayna’da resmi olarak uygulanıyor. Ukrayna’ya zafer şeklindeki selam 2014’teki olaylar sırasında Rusya’ya karşı ayaklanan Ukraynalı milliyetçilerin kullandığı bir slogan. Erdoğan da Kiev’i ziyaret eden bir çok lider gibi aynı selamı verince, Moskova’da kaşlar kalktı, siyasi yorumcu Sergey Markov, “Slava Ukraine!” selamının Moskova’ya karşı bir meydan okuma olarak algılandığını ifade etti.

Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Sibiga’nın, medyaya yaptığı açıklamada “Bu ziyaret sırasında imzalanacak anlaşmaya göre, Türkiye tarafı Ukrayna ordusunun ihtiyaçları, özellikle silah alımı için 200 milyon Türk Lirası finansal yardım sunacak.” açıklamasının da Rusya’yı rahatsız etmesi elbette kaçınılmazdır.

Son dönemde Amerika Birleşik Devletleri ile ciddi anlaşmazlıklar yaşayan Türkiye Rusya’ya yakınlaşmış, S400 Hava Savunma Sistemleri satın almak için Rusya ile anlaşmış, Akkuyu Nükleer Enerji santrali ihalesini de Ruslara vermişti.

Suriye’de Rusya ve İran ile birlikte hareket ederek Astana sürecini başlatmış burada İdlib’de bir çatışmasızlık bölgesi oluşturulması ve Türkiye’nin radikal islamcı terör örgütü üyelerini tespit ve tasfiye etmesi, bölgenin ağır silahlardan arındırılması kararlaştırılmıştı.

Türkiye’nin bu görevi yerine getiremediği hem Rusya ve hem de Esad hükümeti tarafından uzun süredir dile getirilmekteydi. Sonuçta Rusya destekli rejim güçleri bu sorunu kendileri çözmeye karar verdi gibi görünüyor bu noktada Rusya ile Türkiye arasında iplerin kopması beklenebilir.

Türkiye’de iktidar çok zor bir durumda attığı her adımda adeta bir mayına basıyor, birilerini kızdırıyor. Trump’ı mutlu etmeye kalksa Rusya ile çatışıyor, Rusya’yı mutlu etmeye kalksa Amerika ile. Tabi Arap Birliği ve Avrupa Birliği gibi ikincil derecedeki aktörleri saymıyorum bile.

Zaten içeride ekonomik sıkıntılar ile bunalan iktidarın bu sıkıntıları daha da ağırlaştırabilecek uluslararası gerilimler yaratmadan ve herhangi bir tarafın askeri ya da ekonomik yaptırımlarına maruz kalmadan hareket edebilmesi hiç de kolay görünmüyor.

Ukrayna, İran, Suriye, Libya ve Irak gibi çatışmaların yaşandığı tansiyonun çok yüksek olduğu bölgelerde tarafların hepsini bir arada idare edebilmek mümkün değildir.

Türkiye eninde sonunda ya Rusya ile yahut da Amerika ile ciddi sıkıntılar yaşayacaktır, bu sıkıntıların ekonomiye olumsuz olarak yansıması da kaçınılmazdır.