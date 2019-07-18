Amerika Halkbank için ceza kesebilir

Şimdi Türkiye artık F-35 için yaptığı harcamalar ve yatırımların geri ödenmesi için uğraşmaya başlayacak ve sanırım Uluslararası mahkemeler, tahkim, arbitrasyon gibi evreler olacak gibi.





Amerikan Hazine Bakanlığı, Halk Bankası ile ilgili cezayı kesip üstüne para ister mi? Olabilir, hatırlarsanız, Rıza Zarrab itirafçı olmuş ve sanırım Türkiye aleyhinde çeşitli iddialarda bulunmuş ve mahkeme sonunda Halkbank genel müdür muavini, Mehmet Hakan Atilla yargılandı, 32 ay hapse mahkûm edildi ve halen ABD’de cezaevinde. Trump keskin bir iş adamı olmakla övündüğü için, bize para iadesi yapmak yerine, “mahsuplaşalım, üstüne de şu kadar dolar verin, Halka Bankası cezasının hesabını kapatalım” diyebilir…

10 Temmuz tarihinde yazdığım yazı başlığı ‘ KİM YA HERRO YA MERRO DİYECEK? ‘ demiştim ve ardından, 11 Temmuz’daki yazı ise ‘ HÜKÜMET HATALI AMA BİRLEŞMELİYİZ ‘ gerektiğini savundum.

Doğu Akdeniz petrol ve doğal gaz kaynaklarından haklarını almak için, ABD ve AB’den açıklanan tüm yaptırım tehditlerine Türkiye’nin kulak asmadığı artık çok belli oldu.

Doğru yaklaşım zaten bu olmalıdır. Ülkemizin birkaç yüzyıl enerji ihtiyacını karşılama potansiyeli olan bu imkân, hükümet kadar muhalefet partileri tarafından sonuna kadar desteklenmelidir. Son günlerde, muhalefet partilerin liderleri de bu yönde yaptığı açıklamalar memnuniyet vericidir.

Halkımız, milli çıkarlarımız konusunda, her zaman tüm kesimleri ile birleşmeyi çok iyi bilmektedir. Konu ülkemiz ve bizden sonraki nesillerin mutluluğu ve refahı ise gerisi teferruat diyen bir geçmişe sahibiz.

Geçtiğimiz günler içerisinde, S-400 parçalar halinde gelmeye başladı. Rusya’nın dünyanın en büyük kargo uçağı olan Antonov’lar ile Ankara Mürtet havaalanına inmeye başladı. Alanda inşa edilen depo ve hangarlar içerisinde muhafaza altına alınma safhasında. Esas önemli olan füzeler ve diğer hassas parçalar daha sonra, nisan ayında gemi ile sevk edilmesi bekleniyor.

Türkiye ve piyasalarımız günlerdir ABD’den açıklama ve arkasından yaptırımları beklemeye devam ediyor. Fakat, ABD savunma bakanlığı, Pentagon yine yapacağı açıklamayı ikinci defa erteledi. Şu anda merakımız pentagon açıklamaları neden erteliyor.? Bu arada piyasalar tedirginliği üzerinden atmış gibi görünüyor. Bu olumlu hava, ülkemiz için müspettir.

Avrupa Birliği dün itibariyle, doğu Akdeniz’de Türkiye’nin doğal gaz çalışmalarını durdurmasını yinelemiş aksi takdirde yaptırımların uygulanmasının kaçınılmaz olacağını açıklamıştır. Ancak, Türkiye bu tehdidi çok fazla dikkate almadığı gibi piyasalarda hiç etki yapmamıştır.

ABD birkaç gün önce yasaları gereği yaptırımların mutlaka devreye gireceğini açıklamıştı. Tabii, Başkan Trump yasanın gereği yaptırım maddeleri içerisinden seçme olanağına sahip. Ağır maddeleri seçmek yerine, Türkiye için daha hafif çok zarar vermeyecek maddeler olması bekleniyor.

Trump yaptığı açıklamada, Türkiye’yi F-35 programından çıkartıldı diyerek noktayı koydu. Artık Türkiye sipariş verdiği 100 adet F 35’in verilmeyeceğini resmen ilan etti.

Şimdi Türkiye artık F-35 için yaptığı harcamalar ve yatırımların geri ödenmesi için uğraşmaya başlayacak ve sanırım Uluslararası mahkemeler, tahkim, arbitrasyon gibi evreler olacak gibi.

Amerikan Hazine Bakanlığı, Halk Bankası ile ilgili cezayı kesip üstüne para ister mi? Olabilir, hatırlarsanız, Rıza Zarrab itirafçı olmuş ve sanırım Türkiye aleyhinde çeşitli iddialarda bulunmuş ve mahkeme sonunda Halkbank genel müdür muavini, Mehmet Hakan Atilla yargılandı, 32 ay hapse mahkûm edildi ve halen ABD’de cezaevinde.

Trump keskin bir iş adamı olmakla övündüğü için, bize para iadesi yapmak yerine, “mahsuplaşalım, üstüne de şu kadar dolar verin, Halka Bankası cezasının hesabını kapatalım” diyebilir…

Pentagon ve Kongre her ne kadar kızgın ve rahatsız olsa bile, Türkiye ile ipleri koparmayacak fakat dünya kamuoyu önünde de ABD’nin karizmasının minimum seviyede çizileceği bir çözüm aramakla meşgul.

Karizma çizileceği kesin de asgari hasarla atlatmaktır hedefi ABD’nin.

Rusya Güney Kıbrıs ile ilişkilerini geliştirmek maksadı ile Türkiye’yi doğu Akdeniz konusunda uyardı. Çünkü Rusya, Güney Kıbrıs’ta Fransa, İngiltere gibi kendisi içinde üs kurmak istiyor. AB içinde yer alan Güney Kıbrıs hükümetinin Rusya’ya üs vermesi biraz zor. Hatta, daha birkaç gün önce ABD, Güney Kıbrıs’ın silah ambargosunu kaldırdı. Yani, artık güney Kıbrıs artık ABD’den silah alabilecek.

Ancak, ABD silah ambargosunun kaldırma şartı olarak, güney Kıbrıs’ın Rusya’ya üs veremeyeceğini şart koştu. ABD, bu şekilde Rusya’nın güney Kıbrıs’ta üs sahibi olmasının önünü kesmiş gözüküyor.

Daha önce yazdığım gibi, Türkiye sonunda kazanacaktır.

Cumhuriyet kurulduğundan bu yana, ülkemizin en büyük sorunu enerji sorunu olmuştur. İthalat kalemlerimizin ağırlıklı bölümü enerji için ödemek zorunda olduğumuz dolarlar olmuştur. Kronik meselemiz olan cari açığın en önemli sebebi enerji fakiri olmamızdır.

Coğrafi konum itibariyle boru hatlarının Avrupa’ya ulaşmasının en ekonomik yolu bizden geçmesidir. Kıbrıs’ta sıvılaştırılmış doğal gaz tesisleri kurulması asgari 10 milyar dolar olduğunu düşünürsek ve doğal gaz fiyatlarının düşme eğiliminde olması sebebi ile maliyetli ve hiç denenmemiş derinlikte boru hatları inşa etmek ve ayrıca, sıvılaştırma tesisleri (LNG ) gibi dev yatırımlar olası değildir. Ekonomik de değil.

Ekonomik yapısal reformlarını, hukuk, adalet mekanizmalarını ve kanunlarını batılı ülkeler seviyesine getirmiş bir Türkiye, beraberinde enerji meselesini de çözmesi halinde bölgede ekonomik, siyasi ve askeri olarak güç odağı olması kaçınılmazdır.

Artık, Türkiye daha akıllı ve barışçıl dış politika uygulamalıdır.

Mısır, Suriye, Libya hatta güney Kıbrıs Rum hükümeti dahil olmak üzere çevremizdeki ve doğu Akdeniz bölgesindeki ülkeler ile dengeli ilişkiler, gelişen menfaat ve ekonomik bağlar ile daha sağlam hale gelecektir.