American Hospital The Bodrum Cup’ta şampiyon ‘Hızır 1’ oldu

MUĞLA, (DHA)- Muğla’nın Bodrum ilçesinde, 34 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen ve her yıl deniz ve yelken tutkunlarını bir araya getiren American Hospital The Bodrum Cup’ta final etabı tamamlandı. 34’üncü düzenlenen yarışların şampiyonu ‘Hızır 1’ olurken, ekip ayrıca The Challenge kategorisinin kazananı oldu. Gulet kategorisinde kupayı ‘STS Bodrum’ kaldırırken, Cruiser kategorisinde ise ‘Zargana’ ödül sahibi oldu. Dün tamamlanan son yarış etabının ardından Ağanlar Tersanesi’nde düzenlenen ödül töreninde ödüller sahiplerini buldu.

American Hospital isim sponsorluğu, Çağdaş Holding ana sponsorluğuyla gerçekleştirilen 34’üncü American Hospital The Bodrum Cup’ta 22 Ekim’de gerçekleştirilen son etapla yarışlar tamamlandı. Her yıl olduğu gibi çok sayıda yarışmacı ve ziyaretçi ile gerçekleştirilen The Bodrum Cup, 18 Ekim’de Bodrum – Çökertme rotasında başlayıp sırasıyla Kissebükü, Gümüşlük ve ardından tekrar Bodrum’a dönmüştü.

22 Ekim’de Bodrum – Bodrum rotasında tamamlanan son etabın ardından ise kazananlar belli oldu. Bu kapsamda, 34’üncü American Hospital The Bodrum Cup’ta şampiyon Hızır 1 olarak açıklandı ve şampiyona Ersin Tavukçu imzalı özel tasarım ödül takdim edildi.

Hızır 1 ayrıca ‘The Challenge’ kategorisinin de galibi olarak Anadolu Sigorta sponsorluğuyla Evren Erol tarafından hazırlanan ödülü kaldırdı. Şampiyonanın Gulet kategorisinde ise kazanan STS Bodrum oldu ve Çağdaş Holding sponsorluğunda Pınar Irmak Çağlar tarafından hazırlanan ödülü aldı. Bu sene üst üste üçüncü şampiyonluğunu kutlayan Hızır 1, bu başarısıyla regatta bayrağının da sahibi oldu.

Ağanlar Tersanesi’nde gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, “Hepimiz için heyecan verici yarışların, özel etkinliklerin gerçekleştirildiği bir yılın ‘The Bodrum Cup Zamanı’ daha tamamlandı. Ülkemize değer kattığımız organizasyonumuzda 150’den fazla yat, bin 500’ü aşkın denizci, kara etkinliklerinde ise 10 binden fazla ziyaretçi bizimleydi. Bu beraberliğin getirdiği güç ile ‘Maviye Güç Katıyoruz’ mottosuyla yola çıktık ve 15 Ekim’de gerçekleştirdiğimiz kampana törenimizden başlayarak festival coşkumuzu mavi ekonomiye verdiğimiz değeri, sürdürülebilirlik odağımızı vurgulayarak pekiştirdik. Bu sene 13-15 Ekim tarihleri arasında ilki gerçekleştirilen Bodrum Turizm Forum’u ile The Bodrum Cup’ı birleştirerek mottomuza da güç verdik. Dünya çapından önemli iş insanlarının ve katılımcıların yer aldığı forumda sürdürülebilirlik ve mavi ekonomiyi konuşurken; forumun son günü ile kampana törenimizi birleştirerek sinerjimizi zirveye taşıdık. Gelecek nesillere bizlere sunduğu tüm zenginliklerle yaşayan, temiz, güçlü denizler ve okyanuslar bırakmak; onlara deniz sevgisini aşılamak üzere önemli paylaşımlarda bulunduk. Yarışlarımızda büyük bir heyecanla rotamızı takip ederken Bodrum’dan başlayarak Çökertme, Kissebükü, Gümüşlük ve son olarak tekrar Bodrum’a uzanan çok özel mücadelelere tanıklık ettik” dedi.

‘GELECEK YIL YELKENLER İSTANBUL VE SELANİK’TE AÇILACAK’

“Bizim için birçok yeniliklerin de söz konusu olduğu 34’üncü yılda, hayalini kurduğumuz bir ilke imza attık” diyen Uysal, şöyle devam etti:

“Bodrum Belediye Meydanı’nda kurduğumuz The Bodrum Cup Yarış Merkezi ve Sanat Alanı’nda özel etkinliklere, sergilere, söyleşilere yer verdik. Katılımcılarımız ve ziyaretçilerimiz kurduğumuz bu özel alanda fiziksel ve dijital sanat eserlerinde maviliklerin ötesini, sunduğu güzellikleri yakından görürken; aynı zamanda festivalimizin bir parçası olan herkes için değerli bir buluşma noktasına da sahip oldular. Bodrum Art Melek, ‘Mavi Rota’daö adlı grup sergisiyle, 12 resim, 2 dokuma, 5 heykel, 1 yerleştirme olmak üzere 20 eseri etkinlik alanımıza taşıdı. Özgür Savaş Ecoprint Workshop’ı, Zeynep Homan ‘Tarihin İlk Kitapları ve Sümerliler’ söyleşisi, Gökhan Doğan dijital sergisi ve NFT koleksiyonu, İpek Çankaya ise QR sanat çalışmasıyla misafirlerimizle buluştu. Küratörlüğünü Zerrin Ulusman’ın, görsel yönetmenliğini Mehmet Uyargil’in üstlendiği Yücel Köyağasıoğlu’nun hayatını anlatan bütünsel sergi 6 farklı lokasyonda ve bir belgesel gösterimiyle ziyaretçilerle buluşurken; bu kıymetli belgeselin festivale özel olarak katılımcı ve ziyaretçilerimize gösterimini yine The Bodrum Cup Yarış Merkezi ve Sanat Alanı’nda gerçekleştirdik. Yarış Merkezi’nde ayrıca Bodrum Deniz Müzesi’nin ‘Blue Exile Art Project’ adlı sualtı fotoğraflarından oluşan sergisi de yer aldı. 2016’dan beri olduğu gibi bu sene de Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı’yla el ele vererek yarış bayraklarımızı boyadık. Hayaller ve umutlarla boyanan bu bayraklar yarışlarımıza hayat veren yelkenlerimizde dalgalanarak mavilikleri renklendirdi. Sosyal sorumluluk noktasında bir diğer önemli iş birliğimiz ise Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen ve kadınların acil durumlarda öncelikli olarak ilgili birimlere ulaşabilmesini sağlayan KADES uygulamasına yönelik farkındalığın gelişmesi için etkinlikler ve çalışmalar gerçekleştirdik. Yarış Merkezi’nde KADES bilgilendirme masası kurduk ve etkinlik alanında yer alan ekranlarda KADES tanıtım filmlerine yer verdik. Cumhuriyet tarihinin ilk ve tek okul gemisi olan STS Bodrum’un yelkenlerini KADES logosunun dev baskısıyla açtık. Gerçekleştirdiğimiz tüm etkinliklerle, projelerle, çalışmalarla; kurduğumuz değerli iş birlikleriyle ülkemize ve toplumumuza faydalar sağlamış olmaktan gurur duyuyoruz. Önümüzde bizi bekleyen önemli gelişmeler de var. Gelecek sene The Bodrum Cup’ın 35’inci yılında ve Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlarken yelkenlerimizi İstanbul ve Selanik’te açacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Nice başarılara imza atacağımız gelecek organizasyonlarımızla ülkemizde daha fazla değer yaratmaya devam edeceğiz.”

The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras ise organizasyonun tarihi boyunca yarattığı değerlere işaret ederek, “Geriye dönüp bakınca nice başarılara, gururlara, mutluluklara tanıklık etmemizi sağlayan The Bodrum Cup, 34’üncü yılında da göğsümüzü kabarttı. Başlangıç noktasında ahşap yat yapımını ileri taşımak, bu değerli zanaatı var etmenin yanında aynı zamanda yeni nesiller için bir meslek alanına dönüştürmek isterken şimdi bu sürekli daha iyiye giden hayalimizin yanında bölgemize, ülke ekonomimize, uçtan uca Akdeniz’e değer katıyoruz. Bodrum’a can veren Akdeniz’in zenginliklerine sahip çıkmamız büyük bir önem taşıyor. İnanışımız ise ‘Denizi sevmeyen, denizi koruyamaz.’ Bu nedenle bu sevgiyi topluma aşılamanın ötesinde gelecek nesillere de aktarılması için hep beraber emek veriyoruz. Ancak bu şekilde işaret ettiğim bu zenginlikleri var edebiliriz. Yalnızca denizlerimiz için değil kıyılarımız, Bodrum’a renk veren tabiat ve bölge ekonomisi için de birçok özel etkinlikle fayda sağladık” diye konuştu.

YARIŞLARA DESTEK VERENLER

American Hospital, The Bodrum Cup’a bu yıl Türkiye’nin tanıtımında isim sponsoru olarak Amerikan Hastanesi ve ana sponsor olarak Çağdaş Holding katkı sundu. Festivale Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı,Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Büyükşehir MUTTAŞ, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, Bodrum Belediye A.Ş., Milas Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Sahil Güvenlik, Bodrum Deniz Kurtarma, Bodrum Ticaret Odası, İMEAK Deniz Ticaret Odası, Bodrum Otelciler Derneği, Bodrum Denizciler Derneği, Türkiye Seyahat Acenteları Birliği, Era Bodrum Sailing Club, TYBA Yachting, Türkiye Yelken Federasyonu, goturkiye.com, Anadolu Sigorta, Metro Türkiye, Opet, Ağanlar, Divan Pub Bodrum, Allkaria.com, Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, DoubleTree by Hilton Bodrum Marina Vista, Oggusto, Buluttan, yüzde 100Music, Tezmarin, Art Melek Bodrum, Arvento Mobile Systems, Bakar Sigorta Aracılık Hizmetleri, Ekin Ses, Mandalin Sound Bodrum, Sungulets Yachting & Travel sponsor olarak destek verdi.