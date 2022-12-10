Ameliyatlarını çizen doktorların eserleri sergilendi

- Reklam -

Tuçe GÖLCÜ-Mehmet CANBULAT/İSTANBUL, (DHA) – Dünya’nın önde gelen medikal illüstratörleri Türk Medikal İllüstratörler Grubu (TMİG) tarafından düzenlenen medikal illüstrasyon sempozyumunda bir araya geldi. Bu alandaki bilgilerin anlatıldığı sempozyumda uyguladıkları tedavi yöntemlerini, yaptıkları ameliyatları ve hasta vakalarını illüstrasyon haline getiren doktorların eserleri de sergilendi. Her türlü tıp bilgisinin görsel hale getirildiği sergi yoğun ilgi gördü.

İstanbul’da özel bir hastanede Türk Medikal İllüstratörler Grubu (TMİG) tarafından düzenlenen medikal illüstrasyon sempozyumuna yerli ve yabancı olmak üzere 50’ye yakın doktor katıldı. Direktörlüğünü Dünyaca ünlü illüstratör Dr. Levent Efe ile Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Önöz’ün üstlendiği sempozyumda dünyanın tanınmış medikal illüstratörlerinden Dr. Rogier Trompert sunumlar yaptı. Yarın da devam edecek sempozyum da Dr. Umut Zereyak’ın ameliyat sunumu sırasında Stj Dr. Ezgi Bozoğullarından tarafından cerrahi canlı çizim uygulaması yapılacak. Aynı zamanda Türkiye’de ilk kez sağlık eğitimi ve anatomide arttırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) uygulamaları tanıtılacak. Görsel hale getirilmiş tıp olarak özetlenecek medikal illüstrasyon ilk kez bu düzeyde ve bu isimlerle duyurulmuş olacak.

- Reklam -

“HEKİMLERİ MOTİVE ETMEK İSTİYORUZ”

33 yıldır dünya piyasasında medikal illüstratör olarak serbest çalışma yapan Dr. Levent Efe, “Bugün ki etkinliğimiz 3 yıldır sürdürdüğümüz Türk Medikal İllüstratörler Grubu adını verdiğimiz bir çalışma sürecinin ilk kez bir araya gelişidir. Pandemi sırasında buna başladık. Türkiye de çoğunluğu hekim olan arkadaşlarımızın, bu mesleğe atılmak isteyenlerin, figüratif yeteneği olan, görsel öykü anlatmaya yatkınlığı bulunan ve bilimin, tıbbın görsel olarak anlatımına bir kıvraklık, esneklik kazandırmak isteyen arkadaşlarımızın öğrenme süreci için onların motive etmek istiyoruz. Onları eğitmek ve birlikte Türkiye ve dünya piyasası için bu alanda çalışmalar yapması için ön ayak oluyoruz” dedi.

“GÖRSELLERİN ÇOK ÖNEMİ VAR”

“Bizim mesleğimiz dünyada devamlı değişen, gelişen ve ihtiyacın hiç bitmediği bir meslek” diyen Dr. Efe, “Karmaşık bilimsel bilgilerin anlatımı ve daha anlaşılır hale gelebilmesi için görsellerin çok önemi var. Bunu da bu işi bilen insanların yapıyor olması lazım. Bilimsel bilgilerin, tıbbi bilgilerin, anatominin ve görsel öykü anlatma süreçlerini bilen insanların başarılı olacağına inanıyoruz. Bu konuda da ciddi bir eğitim gerekiyor. Bu zaten pek çok ülkede lisansüstü düzeyde bir eğitim. Ben de bu eğitimi Amerika’da almıştım. O eğitimin ardından yıllardır dünya piyasasında ağırlıklı olarak cerrahi illüstrasyon üzerine çalışıyorum. Avusturya Melbourne’de yaşıyorum. Türkiye’de de devamlı çalışmalarım oldu. Türkiye’de çalışan arkadaşlarımın Avrupa’nın yakınlığı gibi bir avantajları da varken, Avrupa ve dünya piyasasına yavaş yavaş iş yapmaya başlamalarını görmek benim içim çok sevindirici” diye konuştu.

“GÖRSELLERLE DESTEKLENDİĞİ ZAMAN İNSANLAR ÇOK DAHA ÇABUK ALGILIYOR”

Sanatla tıbbın birbirinden çok farklıymış gibi görünen şeyler olduğunu söyleyen Dr. Efe, “Ama kesiştiği noktalarda biz olmak istiyoruz. Tıbbi bilimsel bilgiler son derece yoğun ve neredeyse bu bilimsel bilgiler her iki yılda bir ikiye katlanıyor. Yani öğrenilmesi gereken şeylerin giderek arttığı zamanlarda bunların anlatılması gerekiyor. Bu sadece yazıyla olmuyor. Hem bilimsel yayınlarda hem de sunumlarda görsellerle desteklendiği zaman insanlar çok daha çabuk algılıyor ve çok daha çabuk bu bilgileri özümseyebiliyor” dedi.

“HER YERDE MEDİKAL İLLÜSTRASYONU KULLANIYORUZ”

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Önöz, “Bugün burada bulunmamızın nedeni beyin cerrahi ile bir konu değil. Bugün ki konumuz medikal illüstrasyon. Türk Medikal İllüstratörler grubu olarak bu sene ilk sempozyumumuzu Bahçelievler Memorial hastanemizde yapıyoruz. Grubumuzun mentorluğunu yapan Levent Efe Avustralya Melbourne’den kalkıp geldi ve bizi onurlandırdı. Hollanda’dan Rogier Trompert toplantımıza katılıp bize sunumlarda yardımcı oldu. Biz Türk Medikal illüstratörler grubu olarak Türkiye’de olmayan bir eğitim sistemine uzaktan online eğitim olarak tamamladık. Şimdiye kadar yaklaşık 15 tane yurtdışından Amerikan Medikal İllüstrasyon Derneği üyesi olan hocalarımızdan dersler aldık. Bu aldığımız eğitimleri ve yaptığımız eserleri burada sergilemek için toplandık. Tıp doktorları olarak, sağlıkçılar olarak aslında her yerde medikal illüstrasyonu kullanıyoruz. Ameliyatlarımızın çizimlerinde, anatomi çizimlerinde hasta tanıtım broşürlerinde hastanede gördüğünüz her şey aslında bir medikal illüstrasyon eseri. Biz de bunu Türkiye de tanınır hale getirmek için böyle bir toplantı yapmayı uygun gördük. Aslında sanatla tıp iç içe biz de bunu sergimizde göstermeye çalışacağız” diye konuştu.

“BİZLER GÖRSEL ÖYKÜ ANLATAN İNSANLARIZ”

Hollanda’da medikal illüstrasyon üzerinde eğitim veren bir kurumun yöneticisi Rogier Trompert ise sergideki çalışmaları çok etkileyici bulduğunu belirterek, “Levent’in ön ayak olduğu eğitim çalışmasının da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye’de bu arkadaşların bu alanda yetişiyor olması, Türkiye ve dünya piyasasına giriyor olmaları çok iyi bir şey. Bizler görsel öykü anlatan insanlarız. Tıbbi bilgileri aktarmak isteyen kişilerin bu mesajlarını alıcı kesimin daha rahat anlaması ve bu mesajların doğru şekilde ulaşması için görseller üretilmesi çok önemli, bu görsellerin kaliteli olması da çok önemli. Buradaki etkinliğin çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü mesleğimizle ilgili farkındalığın artması ve bu meslekle ilgili hem halkın hem de bilim insanlarının bu konuyla ilgili duyarlılığın ve bilgilerinin artmasını sağlamak için çok önemli bir çaba” ifadelerini kullandı.