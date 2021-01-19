Ameliyat olamazsa ayağını kaybedecek

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Payas ilçesinde fil hastalığı olarak da bilinen lenfödem hastalığı nedeniyle ayağını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Ayşe Özbir (35), 20 bin lira tutarındaki ameliyat için hayırseverlerden yardım beklediğini söyledi.

İlçede, 6 yıl önce kan dolaşımının bozulması sonucu proteinden zengin sıvının birikimiyle ortaya çıkan, fil hastalığı olarak da bilinen lenfödem hastalığı teşhisi konulan evli ve bir çocuk annesi Ayşe Özbir, geçen yıl ayağında oluşan büyük kitle nedeniyle yürüyemez duruma geldi. Ağrılar içinde yaşadığını ve uyuyamadığını belirten genç kadın, maddi imkansızlıklar nedeniyle ameliyat olamadığını dile getirdi.

Bu durumdan ailesinin de etkilendiğini ve hayırseverlerden yardım beklediğini dile getiren Özbir, “Biz artık yetişemiyoruz. Ağrılarımdan sabahlara kadar bağırıyorum. Ne eşim, ne kızım uyuyamıyorlar. Kızım, sabaha kadar başucumda ayağıma masaj yapıyor” dedi.

DAKİKALAR ALEYHİNE İŞLİYOR

Kızı için ameliyat olup hayata tutunması gerektiğini ifade eden Ayşe Özbir, “Benim bir kızım var, ona bakmakla yükümlüyüm. Acılarımdan ben ağladıkça, kızım ağlıyor, eşim ağlıyor. Son raddedeyim artık. Doktor ‘son raddeye gelmişsin, artık çok geç kalmışsınız ya kesilecek ya da bu ameliyat işe yarayacak, dakikalar dahi senin aleyhine işliyor’ diyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Ameliyat tutarı olan 20 bin lirayı karşılayamıyoruz. Bir ay oldu, ameliyat olmam gerektiği söylendi. Hayırseverlerden yardım istiyorum” diye konuştu.

‘EŞİMİ KURTARIN’

Fabrikada çalıştığı sırada kafasına demir düşmesi sonucu ölümün kıyısından dönen ve 3 yıl önce malulen emekli olan Mustafa Özbir de eşinin rahatsızlığından kendi hastalığını dahi unuttuğunu belirterek, “Eşimi kurtarın” dedi.

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