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1 Mayıs 2019
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İzmir'de, Multiple Skleroz (MS) hastası olan ve boynundan aşağısını kullanamayan amcasının durumundan etkilenen lise öğrencisi Yiğit Burağan Doğan (14), çene hareketleri ile çalışan mouse tasarladı.
İzmir'de, Multiple Skleroz (MS) hastası olan ve boynundan aşağısını kullanamayan amcasının durumundan etkilenen lise öğrencisi Yiğit Burağan Doğan (14), çene hareketleri ile çalışan mouse tasarladı.
Sağlık Haberleri

Amcasının hastalığından etkilenen liseli Yiğit, ‘çene mouse’ tasarladı

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İzmir’de, Multiple Skleroz (MS) hastası olan ve boynundan aşağısını kullanamayan amcasının durumundan etkilenen lise öğrencisi Yiğit Burağan Doğan (14), çene hareketleri ile çalışan mouse tasarladı.

Çene yardımı ile rahatlıkla hareket ettirilebilen mouse, ellerini kullanamayanların bilgisayarda rahatlıkla işlem yapmasına olanak sağlıyor.

Doğan, 20 yaşındayken MS hastalığına yakalanan ve boynundan aşağısı tutmayan amcası Oktay Doğan’ın (40), bilgisayar kullanmayı çok sevdiğini ancak tek başına bilgisayar kullanamadığını ve amcasının bu durumundan çok etkilediği için de böyle bir aparat tasarladığını anlattı. 3 ay boyunca araştırma yapan Yiğit Burağan Doğan, çene mouse projesini geliştirdi. Doğan, projeyi tasarlarken işçilerin inşaatlarda kullandığı koruyucu kulaklıktan faydalandı. Kulaklığı kesen ve mouse’u bu kulaklığın içine yerleştiren Yiğit Burağan Doğan tasarımını şöyle anlattı:

“Mouse’un daha rahat kullanılması için baskı uygulanan tuşlarını köpük yardımıyla biraz yükselterek sabitledim. Yan taraflarına monte ettiğim bakır telleri kulaklarına takarak çenesine oturtulmasını sağladım. Telleri kişinin yüzünü tahriş etmemesi için kumaşla sardım. Daha sonra bir sırtlığa yerleştirdiğim aparatın üzerine mouse’u yerleştirdim. Sert bir zemine temas edebilmesi için buraya mukavvadan bir zemin oluşturdum.”

BİRİNCİLİK KAZANDIRDI

Yiğit Burağan Doğan tarafından geliştirilen sistem ile özellikle boyundan aşağısını hareket ettiremeyen kişiler, çene yardımı ile bilgisayarı rahatlıkla kullanabilecek. Amcasının henüz bu sistemi görmediğini kaydeden Doğan, “Amcam henüz kullanmadı. Yakında kullanacak. Böyle bir proje üzerinde çalıştığımı biliyordu. Bunu yaptığımı duyunca mutlu oldu. Böylece artık yardım almadan bilgisayarı kullanacak” dedi. Okul tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Proje ve Bilim Şenliği’nde de çalışması birinciliğe layık görülen Doğan, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) tarafından düzenlenen yarışmalarına katılacağını da belirtti.

‘BİZİ GURURLANDIRDI’

Doğan’ın öğrencisi olduğu lisenin müdürü Serkan Taşçıoğlu ise, “Yiğit’in yaptığı proje bizi de çok sevindirdi ve gururlandırdı. İnovatif olması, teknolojiyi kullanması, geleceğe yönelik bir çığır açması ve ayrıca bir akrabasına karşı olan duyarlılığını göstermesi açısından çok değerli. Bu tarz projeleri daha üst boyuttaki yarışmalara, organizasyonlara göndererek de değerlendirmeyi düşünüyor” diye konuştu.

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