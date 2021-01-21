Amcasını öldürdüğü ortaya çıktı, müebbet hapse çarptırıldı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, yol kenarında kanlar içinde bularak hastaneye getirdiğini iddia ettiği amcasını arazi anlaşmazlığı nedeniyle dövüp öldürdüğü ortaya çıkan Ömer Er (32), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 11 Haziran 2019’da Ereğli ilçesinde meydana geldi. Uzunçayır Mahallesi’nde yaşayan Recep Er, yeğeni Ömer Er tarafından ağır yaralı olarak Ereğli Devlet Hastanesi’ne getirildi. Dövüldüğü değerlendirilen Recep Er, hayatını kaybetti. Şüphe üzerine gözaltına alınan Ömer Er, ilk ifadesinde amcası Recep Er’i yolda kanlar içinde bulduğunu ve vakit kaybetmeden hastaneye getirdiğini söyledi. Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı soruşturmanın arından Ömer Er’in arazi anlaşmazlığı nedeniyle amcası Recep Er’i döverek öldürdüğü ortaya çıktı.

Tutuklanan Recep Er hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ereğli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Ömer Er, amcasını öldürdüğünü reddedip, “Ben işlemediğim bir suç yüzünden ceza infaz kurumunda yatmaktayım. Ben kesinlikle suçu işlemedim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, alınan raporlar, duruşmalardaki çelişkili ifadeleri ve toplanan delilleri dikkate alarak Ömer Er’in üzerine atılı suçu işlediğine kanaat getirerek müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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