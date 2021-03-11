Amcaları tarafından silahlı saldırıya uğrayan Seher ve Emrah kardeşlerin fotoğrafı

Fatih TURAN/TRABZON,(DHA)- TRABZON’da Ali Suiçmez’in saç ektirenlere tavsiyede bulunup, kendi saçının çıkması için de ahırdaki buzağısına kafasını yalattığı görüntüler sosyal medyada ilgi gördü. Takipçilerin ‘Karadeniz...