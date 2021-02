Ambulans şoförleri, trafikte sürücülerden fermuar tekniğini uygulamalarını istiyor

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 84 ambulans ile her gün yüzlerce vakaya müdahale ediliyor. Zorlu trafikte saniyelerle yarışan ambulans şoförleri, diğer sürücülerin fermuar tekniğini uygulayarak kendilerine yol vermesini istiyor.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 49 acil sağlık istasyonunda toplam 84 ambulans görev yapıyor. Bu ambulanslardan 79’u, standart acil yardım ambulansı olarak görev yaparken, filoda 1 kar paletli ambulans, 1 obez ambulansı, 1 motosiklet ambulans, 1 adet 4 yataklı ambulans ve 1 de yenidoğan yoğun bakım üniteli ambulans olmak üzere toplam 5 özellikli ambulans bulunuyor. Her gün yüzlerce vakaya müdahalede bulunan acil sağlık ekipleri, geçen yıl 158 bin 376 vakaya müdahale ederek toplam 2 milyon 842 bin 772 kilometre yol kat etti. Bu süreçte vakalara ulaşmak ve hastaneye yetiştirmek için zorlu trafikte en büyük sorumluluğu ise ambulans şoförleri taşıyor.

FERMUAR TEKNİĞİNİN UYGULANMASI ÖNEM TAŞIYOR

Büyük bir kısmı aynı zamanda Acil Tıp Teknisyeni ya da Paramedik olarak da görev yapan ambulans şoförleri, saniyelerle yarışarak vakaya ulaştıktan sonra hasta kişiye müdahalede bulunuyor ve tekrar direksiyon başına geçerek hastaneye zamanında yetişmek için çaba gösteriyor. Hayat kurtarmak için büyük efor sarf eden ambulans şoförlerinin en büyük sorunlarından biri ise trafikteki sürücülerin fermuar tekniğini uygulamaması. İkiden fazla şeritli ve emniyet şeridi olmayan yollarda sağdaki araçların yolun sağına, soldakilerin ise yolun soluna yanaşarak orta kısımdan ambulansın geçişine yol vermesi şeklinde uygulanan fermuar sistemini, trafikteki tüm sürücülerin uygulaması azami önem taşıyor.

‘BAZILARI YA PANİK OLUYOR YA DA YOL VERMEK İSTEMİYOR’

Trafikte bazı sürücülerin siren sesini duyduğunda paniklediğini söyleyen Acil Tıp Teknisyeni sürücüsü Murat Devrez, “Bizim acil sağlık hizmetleri olarak, vaka verisi ile başlayan zamanla yarışımız trafik ile devam ediyor. Tabii, Karayolları Kanunu’nun vermiş olduğu trafik kurallarına riayet ederek, en kısa sürede en hızlı şekilde vakamıza ulaşmaya çalışıyoruz. Vatandaşların bize karşı daha etkin ve duyarlı olmasını istiyoruz. Trafikte ambulansı gören, sesini duyan bazı vatandaşlarımız ya panik oluyor ya da yol vermek istemiyorlar. Bu kişilerden daha duyarlı ve sakin olmalarını istiyoruz. Fermuar sistemini halen Türkiye’de tam ve etkin olarak kullanamıyoruz Vatandaş panik ile ya kendisini sola atıyor ya da soldaki araç sağa geçmeye çalışıyor. Bizi gören, önümüzde ne yapacağını şaşırıyor. Biz vatandaşlardan, daha duyarlı olmalarını ve siren sesini duyup bizi gördüğünde, sağ şeritteyse sağa, sol şeritteyse sola uygun ve en hızlı bir şekilde yol vermelerini istiyoruz” dedi.

‘YOL VERMEYEN SÜRÜCÜLERİMİZ O KADAR FAZLA Kİ’

Siren sesini duymalarına rağmen yol vermeyen sürücüler olduğuna dikkat çeken ambulans şoförü Besim Şen, “Bizim istasyonlarımızda vakaya çıkış süremiz 90 saniyenin altındadır. Bunun üzerinde vakaya çıkamayız. O vakaya ulaşma süremiz, eğer vaka bölgemize çok uzak bir yerde değilse, yaklaşık 8 dakikadır. Şehir içine girdiğimiz anda bilinçsiz sürücülerimiz önümüzde frene basabiliyor. Siren sesini duymasına rağmen bize yol vermeyen sürücülerimiz o kadar fazla ki, biz de bu süreyi aşmak durumunda kalıyoruz. Bilinçsiz sürücülerimizin önümüzde fren yapması ya da yol vermemesinden kaynaklı bizim bu hastaya ulaşım süremiz 10, 12 dakikaya kadar uzayabiliyor. Biz de bu şekilde bir mağduriyet yaşamış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ÇOK KÖTÜ DURUMDAKİ VAKALARA, HASTALARA GİDİYORUZ’

Trafikte siren sesini duyan sürücülerin sakin bir şekilde anonslara uyması gerektiğini söyleyen Paramedik Sürücü Fatih Dinç, “Vatandaşlarımızdan öncelikle siren sesine ve bizim ‘Sağa çekilin, sola kaçın, yolu açın’ şeklinde yaptığımız anonslara riayet etmesi gerekiyor. Bu siren sesini duydukları zaman, sakin bir şekilde yolun kenarlarına çekilerek bizim komutlarımıza uymalarını rica ediyoruz. Çünkü bizim gittiğimiz hastalar, kendi yakınları da olabilir. Kendi anneleri, babaları olabilir. Bu şekilde bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Cidden çok kötü durumdaki vakalara, hastalara gidiyoruz. Her saniye bizim için önemli. Yaşama yol versinler istiyoruz. Siren sesini duydukları zaman, bizim ‘Sağa’ ya da ‘Sola’ şeklinde verdiğimiz komutlara uyarak fermuar sistemini uygulayarak yolları açmaya çalışsınlar” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI