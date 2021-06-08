Ambulans ile taksinin çarpışma anı kamerada

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de, meydana gelen trafik kazalarına ilişkin mobese görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde ışık ihlali yapan taksinin ambulansa çarptığı görüldü.

Kent merkezinde yaşanan trafik kazalarına ait Mobese görüntüleri basınla paylaşıldı. Görüntülerde, kazalara sürücülerin dikkatsizliği ve kural ihlallerinin neden olduğu görüldü. Kent merkezinde, 8 Ocak günü saat 20.30 sıralarında, Troya Caddesi’ndeki ışıklı kavşakta, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne hasta götüren Mehmet Çakmaçı yönetimindeki 17 UT 186 plakalı ambulans ile Metin Özcan yönetimindeki 17 T 319 plakalı taksi çarpıştı. Devrilen ambulansın metrelerce sürüklendiği kazada 5 kişi yaralandı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı görüntülerde, taksinin ışık ihlali yaptığı görüldü.

Bir başka mobese görüntüsünde ise Barbaros Mahallesi’ndeki ışıklı kavşakta, otomobilin motosiklete çarptığı görüldü. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün yola savrulup hafif yaralandığı görülüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, yayınladığı görüntüler ile sürücü ve yayaları trafikteyken daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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