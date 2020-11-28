Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA)- YALOVA’nın Altınova ilçesinde, hasta taşınan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Altınova ilçesinde meydana geldi. Gölcük Devlet Hastanesi’nden aldığı hasta ile Yalova yönüne giden ambulans, Altınova ilçesindeki ışıklara geldiği sırada, kavşağın girişinde B.K.’nin kullandığı 77 ABB 744 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, ambulansta bulunan sağlık görevlileri ve hasta yara almazken, otomobildeki B.K. ile eşi M.K. yaralandı. Yaralılar ile kaza yapan ambulansta bulunan hasta, gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Yalova Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

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