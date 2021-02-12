Ambulans helikopter pilotu, hastayı almak için kar üzerine indi

VAN/ (DHA) – VAN’da ambulans helikopterin pilotu, 61 yaşındaki erkek hastayı almak için kar yığını üzerine iniş yaptı. Pilotun hastayı almadan gitmeyeceğini söylediği anların videosunu Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medyadan paylaştı.

Olay, Van’ın Gevaş ilçesine bağlı Anaköy Mahallesi’ne bağlı Çığlı mezrasında meydana geldi. 61 yaşında erkek hasta olduğu ihbarı üzerine, yolun kar nedeniyle kapalı olduğu bölgeye ambulans helikopter yönlendirildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle Pilot Burak Türkel, helikopteri bölgeye indirmekte güçlük çekti. İddiaya göre Türkel, “Ben bu hastayı burada bırakmam, almadan gitmek yok” diyerek, ambulans helikopteri karlı bölgeye indirdi. Bu anlar ise İstanbul’un Esenler ilçe Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Göksu, paylaşımında, “Her nerede, şartlar nasıl olursa olsun Sağlık Bakanlığı’mız vatandaşımızın yanında. Pilot, ‘Ben bu hastayı burada bırakmam, almadan gitmek yok’ diyerek helikopteri indiriyor”’ yazdı.

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