Amazon’un kurucusu Jeff Bezos görevinden ayrılıyor

ABD, (DHA) – ABD’li e-ticaret devi Amazon, şirketin üst yöneticisi (CEO) Jeff Bezos’un görevinden bu yılın üçüncü çeyreğinde ayrılacağını duyurdu.

ABD’li teknoloji firması Amazon’un CEO’su Jeff Bezos, yılın üçüncü çeyreğinde görevini bırakacağını ve şirkette bulut bilişim işlerini yürüten Andy Jassy’ye devredeceğini açıkladı. Bezos’un çalışanlarına mail yoluyla duyurduğu kararında Amazon’da geliştirilmekte olan yeni ürünlere ve girişimlere odaklanmayı planladığını söyledi. Bezos şu ifadeleri kullandı: “Amazon’un CEO’su olmak derin bir sorumluluk ve bu yorucu. Böyle bir sorumluluğunuz olduğunda, başka bir şeye odaklanmak zorlaşıyor.”