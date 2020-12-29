Amazon Nehri’nde kaplumbağa seli

İsviçre, (DHA) - Dünya Sağlık Örgütü öncülüğünde uzmanlardan oluşan uluslararası 10 kişilik bir heyet, Covid-19'a neden…
Hayatta herşeyin bir başlangıcı, bir de sonu olur… Başlangıç zordur; cesaret eder çünkü ne zaman…
Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, tıraş olduğu berberde taranan saçını beğenmeyince kalfa Oğuzhan Çiftçi ile…
Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Mehmet Kartal (33),…
Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da sis etkili olurken meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında 2'si ağır, 13…
Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- KONYA'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Otomobilde…