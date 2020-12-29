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Amazon Nehri’nde kaplumbağa seli

Brezilya’daki Vahşi Yaşamı Koruma Derneği (WCS), Amazon Nehri boyunca kumlu plajdan çıkan binlerce Dev Güney Amerika Nehri kaplumbağasını görüntüledi. Plajdaki kaplumbağaların oluşturduğu görüntüler sosyal medyada viral oldu.

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Etiketler: Amazon NehriBrezilyakaplumbağalar
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