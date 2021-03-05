Amatör futbol okullarında ‘normalleşme’ sevinci

Selim KAYA/MARDİN, (DHA)- KORONAVİRÜS risk haritasında, düşük riskli iller arasında yer alan Mardin’de, kontrollü normalleşme kapsamında amatör futbol okullarında antrenmanlar başladı. Salgın nedeniyle yaklaşık 1 yıldan bu yana ülke genelinde amatör futbol okullarının faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığını söyleyen antrenör Faris Çalbay, “Son 1 yıldır pandemiden dolayı antrenman yapamıyorduk. Kontrollü normalleşmeden sonra çalışmalarımıza başladık. İnşallah pandemi en kısa sürede biter ve sportif yaşantımıza devam ederiz” dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 1 yıldan bu yana ülke genelinde faaliyetleri durdurulan amatör takımlar, kontrollü normalleşmenin ardından çalışmalarına başladı. Koronavirüs risk haritasında düşük riskli iller arasında yer alan Mardin’deki futbol okullarında ‘normalleşme’ sevinci yaşanıyor. Birçok ildeki takımlarda 12 yıl süreyle profesyonel futbol oynadıktan sonra memleketi Mardin’de antrenörlüğe başlayan Faris Çalbay, faaliyetlerine başlamalarından memnun olduklarını söyledi. Çalbay, “Son 1 yıldır pandemiden dolayı gençlerimizle sahada kavuşamamıştık. Antrenmanlarımıza başladık. İnşallah en kısa sürede pandemi sürecinden de kurtulmayı umut ediyorum. En güzel şekilde gençlerimizle çalışmalarımıza başladık. İnşallah bu pandemi en kısa sürede biter ve biz de normal sportif yaşantımıza devam ederiz” dedi.

Artuklu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ufuk Çete de birçok alanda olduğu gibi futbolda da kurs açtıklarını belirterek, “Faris Çalbay, daha önce farklı grupları, farklı takımları çalıştırmış, Mardin’in yetiştirdiği ender hocalarımızdan biri. Bu alanda da gençlerle yaptığı çalışmalar tarafımızdan takip ediliyordu ama pandemi nedeniyle gerekli desteği sağlayamıyorduk. Pandemi kurallarına göre açtığımız kursla hem hocamıza destekte bulunduk hem de farklı özel şirketlerle kurduğumuz temaslar neticesinde gençlerimizin malzeme eksiğini tamamlayıp kurslarımızı açarak gençlerimize bu alanda hizmet vermeye çalıştık. Özellikle gençlerin bu alanda yanlarında olmaya özen gösteriyoruz. Çünkü gençler bizim için çok çok önemlidir. Geleceğimizi teşkil ediyorlar. Geleceğimiz onlar olduğu için her zaman göz bebeğimiz gibi her alanda yanlarında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



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