Amatör balıkçı, 6 kilo 380 gram ağırlığında levrek avladı

Doğan ZELOVA/GELİBOLU,(ÇANAKKALE),(DHA)- ÇANAKKALE’nin Gelibolu ilçesinde amatör balıkçı Fikret Tuna (43), oltayla 6 kilo 380 gram ağırlığında levrek yakaladı.

Fikret Tuna, Saros mevkisinde balık avlarken oltasındaki ağırlığı fark etti. Yakaldığı balığı uzun uğraşlar sonucu sudan çıkartan Tuna, oltaya takılan levreği görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Tarttığı levrek 6 kilo 380 gram gelen Fikret Tuna, “Balığın bir kısmı görüldüğünde çok heyecanlandım. Son bir gayretle karaya çıkardım ve tüm yorgunluğum gitti. Tarttığımda 6 kilo 380 gram geldi. Levreği gören almak istedi. Hem masraflarımı hem de bir kaç günlük harçlığımı çıkarmış oldum” dedi.

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