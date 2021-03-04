Amasya’ya şehit ateşi düştü

Serap Şerife KARA- Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- BİTLİS’in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül’ün (45) acı haberi, memleketi Amasya’ya ulaştı.

Bingöl’den Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Şehitlerden Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül’ün, Amasya nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Evli olan Gül’ün acı haberi, memleketi Amasya’nın merkeze bağlı Doğantepe köyündeki ailesine ulaştı. Şehidin cenazesinin Amasya’da toprağa verileceği belirtildi.

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