Amasya’ya şehit ateşi düştü / Ek fotoğraf

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Kağıthane’de işletmelere koronavirüs denetimi
Beyza Nur GÜLER - Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) KAĞITHANE'de koronavirüs tedbirleri kapsamından dükkanlar denetlendi. Denetimlere Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç da katıldı. İçişleri Bakanlığının "Dinamik...
‘Çok yüksek riskli’ Konya’da, eğlence mekanındaki 60 kişiye 243 bin lira...
Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı vaka sayısına göre, 'çok yüksek riskli' bölge olduğu için kırmızı kategoride bulunan Konya'da, açık olan eğlence mekanında, aralarında kadınların da olduğu...
Kırmızı kategorideki Aksaray’da tedbirler artırıldı; esnaf normale dönemedikleri için üzgün
Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre kırmızı kategoride yer alan Aksaray'da, kontrollü normalleşme döneminde işletmelerin açılamaması esnafı üzdü. Tedbirler artırılırken, 15 Temmuz Milli İrade...
Yangında zarar gören evleri onarıldı, eşyaları yenilendi
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da çıkan yangında evleri kullanılmaz hale gelen aile, belediyenin tadilattan geçirdiği, yardımseverlerin de yeni eşyalarla döşediği evlerine kavuştu. Nuran Şahin ile kızı...