Amasya’ya şehit ateşi düştü / Ek fotoğraf

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı vaka sayısına göre, 'çok yüksek riskli' bölge olduğu için kırmızı kategoride bulunan Konya'da, açık olan eğlence mekanında, aralarında kadınların da olduğu...