Amasya’ya mevsimin ilk karı yağdı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da mevsimin ilk karı yağdı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile Şehzadeler gezi yolunda bulunan heykeller ve Yalıboyu Evleri beyaz örtüyle kaplandı.

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava, Amasya’da da etkili oldu. Sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, karda ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışıyla birlikte Şehzadeler gezi yolunda bulunan heykeller ve Yalıboyu Evleri’nin beyaz örtüyle kaplanması, güzel görüntüler oluşturdu. Kar yağışının bugün de etkili olacağı belirtildi.

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