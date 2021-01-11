Amasya’da trenin yayaya çarptığı an kamerada

Yenimahalle Belediyesi, koronavirüs nedeniyle sıkıntı yaşayan belediye mülklerindeki kiracı esnafa nefes aldıracak bir uygulama kararı aldı. Başkanlık teklifi ile meclise sunulan ve oy çokluğuyla kabul edilen karar doğrultusunda, 2021 yılının ilk 6 aylık kiralarında yüzde 50 indirim yapılacak ve ilk ödeme de 6 ay sonra alınacak.