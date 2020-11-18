Amasya’da tek katlı ahşap ev yandı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da tek katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Yüzevler Mahallesi, Nuri Ayvalı Sokak’ta Reyhan Ata’ya ait tek katlı ahşap evde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye, evi saran alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın söndürüldü.

Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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