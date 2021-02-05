Amasya’da kedilerin kavgası kamerada

Serap Şerife KARA/AMASYA, (DHA)- AMASYA kent merkezi ile Taşova ilçesinde kedilerin kavgası, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Taşova ilçesinde bir çöp konteynırının yanında karşılaşan iki kedi, dakikalarca birbirlerine meydan okudu. Sırtlarını kamburlaştıran kediler, sesleriyle boş sokağı inletti. Bir süre mırlayan kediler, daha sonra boğuşmaya başladı. Kedilerin kavgasını, vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Bir diğer kedi kavgası ise Amasya merkezde bulunan Gümüşlü Mahallesi’nde yaşandı. Yiyecek kavgasına tutuşan iki kedi, bir süre birbirlerine mırladı ve ardından boğuşmaya başladı. Kedilerin birbirlerini yaralamaması için bağıran vatandaşların sesiyle ürken iki kedi, değişik yönlere kaçarak kayboldu.

Kentte daha önce da kafa kafaya tokuşan koçların telef olduğu anlar, kameraya yansımıştı.

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