Amasya’da kaçak sarma sigara ve tütün ele geçirildi

Sinan HARMANCI/SULUOVA (Amasya), (DHA)- AMASYA’da polisin düzenlediği operasyonda, 22 bin paket sarma sigara ve 153 kilogram tütün ele geçirildi.

Merkeze bağlı Suluova ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kaçakçılığın önlenmesine ve takibine yönelik çalışmalar neticesinde, ilçede 4 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 bin paket sarma sigara ve 153 kilogram tütün, 40 bin bandrolsüz boş makaron ve 131 sahte bandrol ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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