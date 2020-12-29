Amasya’da doktor koronavirüsten hayatını kaybetti

Sinan HARMANCI/ AMASYA (DHA)- AMASYA’da 10 gündür koronavirüs tedavisi gören Nöroloji Uzm. Dr. Mustafa Yiğit (65), yaşamını yitirdi.
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Nöroloji Uzm. Dr. Mustafa Yiğit, koronavirüse yakalandı. Çalıştığı hastanede tedavisine başlanan evli ve 2 çocuk babası Dr. Yiğit, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine 10 gün önce yoğun bakıma alındı. Hastanedeki doktorların tüm müdahalelerine rağmen Yiğit, bu sabah saatlerinde, hayatını kaybetti.
Görevli olduğu hastane önünde düzenlenecek törenin ardından Yiğit’in cenazesi, memleketi Giresun’un Dereli ilçesinde toprağa verilecek.
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