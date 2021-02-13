Amasya’da çocuklardan itfaiyecilere duygulandıran not

Sinan HARMANCI-Serap Şerife KARA/SULUOVA (Amasya), (DHA)- AMASYA’nın Suluova ilçesinde bir köyde çıkan yangına müdahale edip söndüren itfaiye ekipleri, dönüşte önlerine çıkan 3 çocuğun verdiği kağıttaki notu okuyunca duygulandı. ‘Aslan itfaiyeciler’ diye başlayan notun sonundaki ‘Ama biz büyüyünce polis olacağız’ ifadeleri ise tebessüm ettirdi.

Suluova ilçesine bağlı Saluca köyündeki bir evin bahçesinde dün yangın çıktı. İhbar üzerine köye ulaşarak yangını söndüren Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri, dönüşe geçti. Dönüş sırasında Merve, Melike ve Melek Akbukut adlı çocuklar, durdurdukları itfaiye ekibine içinde not yazan kağıt verdi. Okudukları satırlar karşısında duygulanan itfaiyeciler, köye tekrar dönüp onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Evlerine ve keçilerinin bulunduğu ahıra sıçramasından korktukları yangını söndüren itfaiyecilere teşekkür eden çocukların ‘Aslan itfaiyeciler. Bizi yangından kurtardınız. Sizi çok seviyoruz’ sözleriyle başlayan notların devamında, ‘Ama biz büyüyünce polis olacağız’ ifadeleri tebessüm ettirdi.

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