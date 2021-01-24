Amasya’da cami lojmanında yangın

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) – AMASYA’da cami lojmanı, çıkan yangın sonucu kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Ezinepazar köyündeki Hunlar Camii’ne ait tek katlı lojmanda sabah saatlerinde çıktı. Din görevlisi Osman Avcı’nın ailesiyle birlikte yaşadığı lojmandan dumanların yükseldiğini gören komşuları, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine mahalleye gelen ekipler, yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında ev kullanılmaz hale gelirken, yangın sırasında evde bulunmayan Avcı ailesine ise komşuları haber verdi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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