Amasya’da ‘aşı’ dolandırıcılığına karşı broşürlü uyarı

Sinan HARMANCI/ AMASYA (DHA)- AMASYA’da polis ekipleri, kendilerini sağlık ve kamu görevlisi olarak tanıtıp, aşı bahanesiyle kişisel bilgileri talep eden dolandırıcılara inanılmaması konusunda broşür dağıtarak vatandaş ve esnafa uyarılarda bulundu.

Merzifon’da, Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, ilçenin işlek caddelerinde vatandaşlara dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıcı broşürler dağıttı. Ekipler, kendilerini sağlık ve kamu görevlisi olarak tanıtıp, aşı bahanesiyle kişisel bilgileri talep eden dolandırıcılara inanılmaması konusunda hem vatandaşlara hem de esnafa uyarılarda bulundu.

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