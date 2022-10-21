Amasra’daki maden faciası soruşturmasında 50 kişinin ifadesine başvuruldu (2)

- Reklam -

MADENCİLERİN KULLANDIĞI MALZEMELER İNCELENECEK

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne ait maden ocağındaki grizu patlamasında yaşamını yitiren ve yaralanan madencilerin savcılık tarafından el konulan üzerlerindeki elbiseleri, baret lambası, fener, GPS’ler ve evraklar, 7 adet delil poşeti ile incelenmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ne gönderildi. (DHA)

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)-

FOTOĞRAFLI

- Reklam -