Amasra’da rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA) – BARTIN’ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle kuru yük gemileri ile balıkçı tekneleri limana sığındı.

Amasra’da sabah saatlerinde saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle denizde dalgalar oluştu. Mendireğe vuran dalgaların boyu 4 metreye ulaştı. Kötü hava koşulları nedeniyle balıkçı tekneleri ve kuru yük gemileri Büyük Liman’a demir attı. Limana giremeyen 2 kuru yük gemisi ise zor anlar yaşadı. Ekipler anons yaparak şiddetli rüzgara karşı uyarıda bulundu. Hava sıcaklığının sıfır derece olarak ölçüldüğü ilçede yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı.

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