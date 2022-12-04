Amasra’da Madenciler Günü’nde Madenci Anıtı’na çelenk bırakıldı (2)

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MADENCİLER GÜNÜ ZONGULDAK’TA BURUK KUTLANDI

Zonguldak’ta da 4 Aralık Dünya Madenciler Günü etkinlikleri kapsamında GMİS üyesi maden işçileri ile TMMOB Maden Mühendisleri Odası’na bağlı mühendisler yürüyüş yaptı. Madenci Anıtı önünde toplanan işçilere aileleri de destek verdi. Baret giyen çocuklar hem yürüyerek hem de babalarının kucağında, yürüyüşe eşlik etti. Yürüyüş, Valilik binası önündeki Atatürk Anıtı’na GMİS ve TMMOB çelenklerinin sunulmasıyla sona erdi.

‘İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANABİLMESİ İÇİN İŞÇİ ALINSIN’

Bu yıl Amasra’da meydana gelen grizu faciasından dolayı madenciler gününü buruk kutladıklarını belirten GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, yaşanan adli süreci ve iş sağlığı anlamında yapılacakları yakından takip ettiklerini söyledi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda işçi açıklarının arttığını ifade eden Yeşil, “Öz kaynaklarımızı ülke ekonomisine katan madencilik sektörümüze sahip çıkılmasını istiyoruz. Enerji savaşlarının yaşandığı, tedarik sıkıntılarının olduğu, ham madde fiyatlarının yükselmeye devam ettiği, milyarlarca dolar dövizi taş kömürü ithalatı için harcadığımız, yerli ve milli üretim politikalarının konuşulduğu bir dönemde; TTK’ya yapılan yatırımlarının sonuçlarının alınması, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi için işçi açıklarının bir an önce giderilmesi, TTK’nin norm kadro ile çalışır hale getirilmesi gerekiyor. Böylece TTK, taşkömürü üretimini artırarak ülkemize ve milletimize daha çok hizmet eder duruma gelecektir. Biz madenciler, iş sağlığı ve güvenliğinin tam anlamıyla sağlandığı çalışma şartlarında üretimi artırmak, ülkemize ve milletimize daha çok hizmet etmek istiyoruz” diye konuştu. (DHA)

Ali Sencer ARSLAN, Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)

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