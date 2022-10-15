Amasra’da maden ocağında patlama: 22 ölü, 17 yaralı (19)

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BAKAN KOCA: 22 VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amasra’da patlamanın yaşandığı maden ocağında yaşamını yitirenlerin sayısının 22’ye yükseldiğini açıkladı. Koca, “Bartın’da, bir maden ocağında meydana gelen patlamada 22 vatandaşımızı kaybettik. Her birine yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Yaralılardan 8’i yoğun bakımda, 4’ü serviste tedavi görüyor. 5 yaralı ise alanda kurulan Acil Müdahale Merkezinde. 2 ambulans uçak, yoğun bakımdaki hastalardan 1’ini Ankara’ya, 5’ini ise Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Yanık Merkezine ulaştırmak üzere harekete geçti” dedi.

BAKAN DÖNMEZ: İLK DEĞERLENDİRMELERE GÖRE GRİZU PATLAMASI OLDUĞU ŞEKLİNDE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilk değerlendirmelere göre olayın grizu patlaması olduğunu belirterek, “Ölen işçilerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralı işçilerimize de acil şifalar diliyorum. Bugün 16.00- 00.00 vardiyasında, 18.15 sıralarında patlama hadisesi meydana geldi. Patlamanın ardından öncelikle müessesede bulunan arama- kurtarma ekipleri olay yerine gitti. Sayıları Sayın Bakanımız ifade etti. Yaralılarımız var, ölülerimiz var. Galerilerimizde havalandırma tertibatı sağlıklı olarak çalışıyor. Kısmi göçükler var. Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk değerlendirmelere göre grizu patlaması olduğu şeklinde. Galerilerin belli kısımlarına kadar fayton dediğimiz mini raylı sistem çalışıyor. Bir kısmında ancak yaya, elle müdahaleler söz konusu. Bütün arama- kurtarma ekipleri şu anda görev başında. Herhangi bir eksikliğimiz yok” dedi.

MHP HEYETİ BARTIN’A GİDİYOR

Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) yapılan açıklamada Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından görevlendirelen heyetin, Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlaması sonrası bölgeye gideceği belirtildi. Partiden yapılan açıklamada, “Bartın ili Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlaması ile ilgili olarak Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla, Genel Başkan Yardımcımız ve Ankara Milletvekilimiz Sayın Sadir Durmaz patlamanın yaşandığı bölgeye geçmektedir” denildi. (DHA)

Murat KÜÇÜK- Ayhan ACAR- Ali Sencer ARSLAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ BARTIN- ANKARA, (DHA)-

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