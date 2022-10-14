Amasra’da maden ocağında patlama: 2 ölü, 20 yaralı (13)

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BAKAN SOYLU VE DÖNMEZ OLAY YERİNDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Amasra’da patlamanın yaşandığı maden ocağına gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Yaralı işçiler, ocaktan çıkarılarak sedyeyle ambulanslara taşınarak hastaneye yetiştiriliyor. UMKE ekipleri, ocağın bulunduğu bölgede sahra reviri kurdu. İşçilerin yakınları ise maden ocağının girişinde gelecek iyi haberleri beklerken, kurtarma çalışmaları devam ediyor. (DHA)

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