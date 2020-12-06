Amasra’da kısıtlama sessizliği

Ayhan ACAR/AMASRA(Bartın),(DHA) – BARTIN’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra, sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü.

Özellikle hafta sonları tatilcilerle dolan Amasra’da cadde ve tarihi mekanlar kısıtlamada boş kaldı. Turistlerin akınına uğrayan Kaleiçi ve Boztepe mahallelerindeki tarihi Amasra Kalesi, Çekiciler Çarşısı sessizliğe büründü. Polis ve zabıta ekipleri vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. ilçe sakinlerinin kısıtlamalara harfiyen uyduklarını belirten Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, kısıtlamalara rağmen konaklama tesislerinde az da olsa turist olduğunu söyledi.

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