Amasra’da dev dalgalar oluştu

Semra DEMİR-Özgür KUMANOVALI-Doğan GÜNDOĞDU /İSTANBUL (DHA)- Türkiye'de insanlar doğduğu kentte yaşasaydı, 2 milyon 839 bin 823 kişi ile Şanlıurfa en kalabalık kent olurken, Konya 2...