- Reklam -

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)- BARTIN’ın Amasra ilçesinde maden faciasının ardından Amasra Müessese Müdürlüğü’nde, üretimden sorumlu müdür yardımcısı ve işletme müdürü atamaları yapıldı. Zonguldak Armutçuk Müessese Müdür Yardımcısı Cüneyt Yamudi Amasra Müessese Müdürlüğü’ne üretimden sorumlu müdür yardımcısı olarak atandı. Zonguldak Gelik İşletme Müdürlüğü’nde görev yapan Batuhan Yaşar’ın ise Amasra Müessese Müdürlüğü’ne işletme müdürü olarak ataması yapıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı ocakta meydana gelen facianın ardından yürütülen soruşturma kapsamında Amasra Sulh Ceza Hakimliği, TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, TTK Amasra Müessese İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, teknikten sorumlu müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca, TTK Amasra Müessese İşletme Baş Mühendisi Mehmet Tural, iş güvenliği şube müdür vekili Volkan Soylu, maden mühendisi Levent Aydın, maden mühendisi İbrahim Hakan Mengeş ve emniyet mühendisi Şahan Kahraman’ın ‘Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak’ suçundan tutuklanmalarına karar verdi.

TTK Genel Müdürlüğü tarafından Amasra Müessese Müdürlüğü’ne atamalar yapıldı. TTK Genel Müdürlüğü, Zonguldak Armutçuk Müessese Müdür Yardımcısı Cüneyt Yamudi’yi Amasra Müessese Müdürlüğü’ne üretimden sorumlu müdür yardımcısı olarak atadı. Zonguldak Gelik İşletme Müdürlüğü’nde görev yapan Batuhan Yaşar’ın ise Amasra Müessese Müdürlüğü’ne işletme müdürü olarak ataması yapıldı. Yamudi ve Yaşar’ın görevlerine başladıkları öğrenildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -