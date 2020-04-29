“Ne zaman normale döneriz” sorusunu bilim insanlarının çoğu, “Koronaya karşı aşı geliştirildiği zaman” diye yanıtlıyor.
Oysa doğru yanıt şu olmalıdır:
Korona öncesi dönem normal değildi.
Dolayısıyla o döneme geri dönülmemelidir.
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İnsanlık; denizi, havayı kirletiyor, ormanları yok ediyor, bir çok canlının neslini kurutuyordu.
Normal buysa aman dönmeyelim!
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Dünyanın dört bir köşesinde savaşlar sürüyor, binlerce insan ölüyordu.
Silahlanmaya, sağlık ve sosyal hizmetlere harcanandan kat ve kat fazla para harcanıyordu.
Normal buysa aman dönmeyelim!
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Yetersiz beslenmeden kaynaklanan hastalıklar nedeniyle çoğu çocuk milyonlarca insan hayatını kaybediyordu.
Normal buysa aman dönmeyelim!
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İşsizlik hemen bütün ülkelerin en önemli sorunlarından biriydi.
Bazı ülkelerde işsiz sayısı çalışabilecek yaşta olanların yüzde 50’sini buluyordu.
Normal buysa aman dönmeyelim!
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Yaşlılar huzur evleri ile barınma evlerine bırakılıyor, kaderlerine terk ediliyordu.
Normal buysa aman dönmeyelim!
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Dünya ikiye ayrılmıştı.
Zenginlerle yoksullar arasında derin uçurumlar oluşmuştu.
Bir kesim lüks içinde yaşarken, bir kesim yoksulluğun pençesindeydi.
Normal buysa aman dönmeyelim!
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Sonuç olarak diyeceğim şu:
İnsanların dönmeyi özlediği eski dünya düzeni normal değildi.
A’dan Z’ye tüm ülkeler birleşip insanca yaşayacak bir düzen oluşturamadığı sürece bir yere dönmeyelim.