“Ne zaman normale döneriz” sorusunu bilim insanlarının çoğu, “Koronaya karşı aşı geliştirildiği zaman” diye yanıtlıyor.

Oysa doğru yanıt şu olmalıdır:

Korona öncesi dönem normal değildi.

Dolayısıyla o döneme geri dönülmemelidir.

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İnsanlık; denizi, havayı kirletiyor, ormanları yok ediyor, bir çok canlının neslini kurutuyordu.

Normal buysa aman dönmeyelim!

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Dünyanın dört bir köşesinde savaşlar sürüyor, binlerce insan ölüyordu.

Silahlanmaya, sağlık ve sosyal hizmetlere harcanandan kat ve kat fazla para harcanıyordu.

Normal buysa aman dönmeyelim!

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Yetersiz beslenmeden kaynaklanan hastalıklar nedeniyle çoğu çocuk milyonlarca insan hayatını kaybediyordu.

Normal buysa aman dönmeyelim!

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İşsizlik hemen bütün ülkelerin en önemli sorunlarından biriydi.

Bazı ülkelerde işsiz sayısı çalışabilecek yaşta olanların yüzde 50’sini buluyordu.

Normal buysa aman dönmeyelim!

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Yaşlılar huzur evleri ile barınma evlerine bırakılıyor, kaderlerine terk ediliyordu.

Normal buysa aman dönmeyelim!

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Dünya ikiye ayrılmıştı.

Zenginlerle yoksullar arasında derin uçurumlar oluşmuştu.

Bir kesim lüks içinde yaşarken, bir kesim yoksulluğun pençesindeydi.

Normal buysa aman dönmeyelim!

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Sonuç olarak diyeceğim şu:

İnsanların dönmeyi özlediği eski dünya düzeni normal değildi.

A’dan Z’ye tüm ülkeler birleşip insanca yaşayacak bir düzen oluşturamadığı sürece bir yere dönmeyelim.